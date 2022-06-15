По гуманитарному коридору с территории северодонецкого «Азота» вышел один человек — дедушка 74 лет



Как заявляют в Луганске, вывод мирного населения с территории «Азота» не состоялся.

«Еще утром около семи часов оттуда вышел дедушка 74 лет, он вышел один», — заявил представитель Луганска.



Как утверждают в Луганске, по словам вышедшего пенсионера, им (гражданским на территории предприятия) никто не объявлял, что сегодня будет вывод по гуманитарному коридору.

По данным, которыми располагают в Луганске, только в одном из бомбоубежищ на территории завода находится около 70 мирных жителей.

Новости Региона - Сегодня, 12:40 26 Вчера Минобороны РФ заявило об открытии 15 июня гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей с территории комбината «Азот» в Северодонецке.Как заявляют в Луганске, вывод мирного населения с территории «Азота» не состоялся.«Еще утром около семи часов оттуда вышел дедушка 74 лет, он вышел один», — заявил представитель Луганска.Как утверждают в Луганске, по словам вышедшего пенсионера, им (гражданским на территории предприятия) никто не объявлял, что сегодня будет вывод по гуманитарному коридору.По данным, которыми располагают в Луганске, только в одном из бомбоубежищ на территории завода находится около 70 мирных жителей.Новости Региона - Сегодня, 12:40 26

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