Рубль продолжает расти
В Луганске с 16 июня 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 56,6624 рубля
1 ЕВРО 59,1204 рубля
10 украинских гривен 20,0000 рублей
Вчера, 15 июня в Луганске курсы основных валют были такими:
1 доллар США 57,0926 рубля
1 ЕВРО 59,2481 рубль
10 украинских гривен 20,0000 рублей
Экономика - Сегодня, 05:30 70
1 доллар США 56,6624 рубля
1 ЕВРО 59,1204 рубля
10 украинских гривен 20,0000 рублей
Вчера, 15 июня в Луганске курсы основных валют были такими:
1 доллар США 57,0926 рубля
1 ЕВРО 59,2481 рубль
10 украинских гривен 20,0000 рублей
Экономика - Сегодня, 05:30 70
Метки: {keywords}