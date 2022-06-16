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Рубль продолжает расти

robot 16-06-2022, 05:45115Новости
Рубль продолжает расти
В Луганске с 16 июня 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 56,6624 рубля
1 ЕВРО 59,1204 рубля
10 украинских гривен 20,0000 рублей
Вчера, 15 июня в Луганске курсы основных валют были такими:
1 доллар США 57,0926 рубля
1 ЕВРО 59,2481 рубль
10 украинских гривен 20,0000 рублей
Экономика - Сегодня, 05:30 70

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