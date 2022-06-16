Семья из Луганска подорвалась на мине у Северского Донца. Ехали купаться. ФОТО
Отец с сыном погибли при подрыве автомобиля, наехавшего на мину в районе Северского Донца, дочка погибшего получила контузию. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Утром 15 июня на линию 101 Славяносербска поступила информация о подорвавшейся на неизвестном взрывоопасном предмете семьи из трех человек. Луганчане находились на отдыхе в дачном кооперативе «Уют» в селе Обозное вблизи реки Северский Донец. К месту происшествия выехали следователи и взрывотехники МВД ЛНР.
«При выяснении обстоятельств стало известно, что около 8:00 49-летний отец с сыном (25 лет) и дочерью (15 лет), находясь на даче, решили выехать на машине ВАЗ-2104 к реке покупаться. Спустя некоторое время сосед по дачному кооперативу услышал хлопок и направился на его звук, где обнаружил подорвавшийся автомобиль», — рассказали в пресс-службе.
В МЧС отметили, что «транспортное средство, предположительно, наехало на противотанковую мину, внутри находились двое мужчин без признаков жизни».
«Девочка стояла на расстоянии четырех метров и держалась за голову. Она сидела на заднем сидении и, скорее всего, ее взрывной волной выбросило из салона авто. Видимых повреждений на ней не было», — сообщили в ведомстве.
Мужчина доставил ребенка в фельдшерско-акушерский пункт, каретой скорой помощи девочку госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом «минно-взрывная травма, контузия головного мозга». Состояние стабильное.
«Для извлечения погибших из автомобиля к месту происшествия были направлены сотрудники Славяносербского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС и аварийно-спасательной части Луганского ГПСО МЧС. С помощью гидро- и бензоинструмента спасатели произвели деблокировку тел отца и сына», — рассказали в пресс-службе.
Министерство чрезвычайных ситуаций обращается ко всем гражданам с призывом:
быть постоянно настороже, чтобы не пропустить знаки, предупреждающие о минной опасности, и признаки, которые могут указывать на то, что данный участок заминирован;
при передвижении пешим порядком использовать проторенные дороги, т.к. по ним всегда передвигаются люди и именно поэтому — они наиболее безопасны;
двигаться посредине дороги (тропы), даже проверенной, обращая внимание на всякого рода провода, шнуры, условные знаки и так далее;
не трогать лежащие на пути движения и обочинах дорог различные подозрительные предметы;
не располагаться на привал и отдых в непроверенных местах, тем более не отходить в сторону, чтобы набрать дров или воды;
не заходить без особой надобности в разрушенные дома;
при передвижении на автомашине внимательно следить за дорогой и прилегающей к ней местности; стараться не выезжать на обочину, объезжать рытвины и места с поврежденным твердым покрытием. Если вы сделали вынужденную остановку, то постарайтесь не отходить от машины далеко и заходить в кусты — там могут быть установлены мины.
В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо запомнить это место и сообщить по телефону 101 или 102.
Запрещается:
прикасаться к взрывоопасным предметам, передвигать их с места на место;
бросать во взрывоопасные предметы камни и другие предметы;
разбирать взрывоопасные предметы и пытаться удалить из них взрыватели;
бросать в костер и пытаться поджечь невзорвавшийся боеприпас;
собирать боеприпасы в качестве металлолома.
Происшествия - Сегодня, 11:11 90
Утром 15 июня на линию 101 Славяносербска поступила информация о подорвавшейся на неизвестном взрывоопасном предмете семьи из трех человек. Луганчане находились на отдыхе в дачном кооперативе «Уют» в селе Обозное вблизи реки Северский Донец. К месту происшествия выехали следователи и взрывотехники МВД ЛНР.
«При выяснении обстоятельств стало известно, что около 8:00 49-летний отец с сыном (25 лет) и дочерью (15 лет), находясь на даче, решили выехать на машине ВАЗ-2104 к реке покупаться. Спустя некоторое время сосед по дачному кооперативу услышал хлопок и направился на его звук, где обнаружил подорвавшийся автомобиль», — рассказали в пресс-службе.
В МЧС отметили, что «транспортное средство, предположительно, наехало на противотанковую мину, внутри находились двое мужчин без признаков жизни».
«Девочка стояла на расстоянии четырех метров и держалась за голову. Она сидела на заднем сидении и, скорее всего, ее взрывной волной выбросило из салона авто. Видимых повреждений на ней не было», — сообщили в ведомстве.
Мужчина доставил ребенка в фельдшерско-акушерский пункт, каретой скорой помощи девочку госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом «минно-взрывная травма, контузия головного мозга». Состояние стабильное.
«Для извлечения погибших из автомобиля к месту происшествия были направлены сотрудники Славяносербского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС и аварийно-спасательной части Луганского ГПСО МЧС. С помощью гидро- и бензоинструмента спасатели произвели деблокировку тел отца и сына», — рассказали в пресс-службе.
Министерство чрезвычайных ситуаций обращается ко всем гражданам с призывом:
быть постоянно настороже, чтобы не пропустить знаки, предупреждающие о минной опасности, и признаки, которые могут указывать на то, что данный участок заминирован;
при передвижении пешим порядком использовать проторенные дороги, т.к. по ним всегда передвигаются люди и именно поэтому — они наиболее безопасны;
двигаться посредине дороги (тропы), даже проверенной, обращая внимание на всякого рода провода, шнуры, условные знаки и так далее;
не трогать лежащие на пути движения и обочинах дорог различные подозрительные предметы;
не располагаться на привал и отдых в непроверенных местах, тем более не отходить в сторону, чтобы набрать дров или воды;
не заходить без особой надобности в разрушенные дома;
при передвижении на автомашине внимательно следить за дорогой и прилегающей к ней местности; стараться не выезжать на обочину, объезжать рытвины и места с поврежденным твердым покрытием. Если вы сделали вынужденную остановку, то постарайтесь не отходить от машины далеко и заходить в кусты — там могут быть установлены мины.
В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо запомнить это место и сообщить по телефону 101 или 102.
Запрещается:
прикасаться к взрывоопасным предметам, передвигать их с места на место;
бросать во взрывоопасные предметы камни и другие предметы;
разбирать взрывоопасные предметы и пытаться удалить из них взрыватели;
бросать в костер и пытаться поджечь невзорвавшийся боеприпас;
собирать боеприпасы в качестве металлолома.
Происшествия - Сегодня, 11:11 90
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