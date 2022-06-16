Семья из Луганска подорвалась на мине у Северского Донца. Ехали купаться. ФОТО



«При выяснении обстоятельств стало известно, что около 8:00 49-летний отец с сыном (25 лет) и дочерью (15 лет), находясь на даче, решили выехать на машине ВАЗ-2104 к реке покупаться. Спустя некоторое время сосед по дачному кооперативу услышал хлопок и направился на его звук, где обнаружил подорвавшийся автомобиль», — рассказали в пресс-службе.





«Девочка стояла на расстоянии четырех метров и держалась за голову. Она сидела на заднем сидении и, скорее всего, ее взрывной волной выбросило из салона авто. Видимых повреждений на ней не было», — сообщили в ведомстве.





«Для извлечения погибших из автомобиля к месту происшествия были направлены сотрудники Славяносербского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС и аварийно-спасательной части Луганского ГПСО МЧС. С помощью гидро- и бензоинструмента спасатели произвели деблокировку тел отца и сына», — рассказали в пресс-службе.



«Для извлечения погибших из автомобиля к месту происшествия были направлены сотрудники Славяносербского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС и аварийно-спасательной части Луганского ГПСО МЧС. С помощью гидро- и бензоинструмента спасатели произвели деблокировку тел отца и сына», — рассказали в пресс-службе.