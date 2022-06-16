В Луганске сгорела студия загара «Солнцепёк»



«В результате короткого замыкания электрического оборудования пожаром уничтожены солярий площадью 2 кв. м, облицовка потолка на площади 10 кв. м, поврежден солярий площадью 1 кв. м в студии загара Hot Sun», — говорится в сообщении.



Короткое замыкание электрооборудования спровоцировало пожар, уничтоживший солярий в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Происшествие произошло днем 15 июня в квартале Новый городок.Происшествия - Сегодня, 10:48 152