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В Луганске сгорела студия загара «Солнцепёк»

verter 16-06-2022, 11:30172Новости
В Луганске сгорела студия загара «Солнцепёк»
Короткое замыкание электрооборудования спровоцировало пожар, уничтоживший солярий в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Происшествие произошло днем 15 июня в квартале Новый городок.

«В результате короткого замыкания электрического оборудования пожаром уничтожены солярий площадью 2 кв. м, облицовка потолка на площади 10 кв. м, поврежден солярий площадью 1 кв. м в студии загара Hot Sun», — говорится в сообщении.
Происшествия - Сегодня, 10:48 152

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