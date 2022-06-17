На Луганщине почти на месяц ввели запрет посещать леса



«С целью предотвращения возникновения пожаров в лесных массивах Луганщины, в связи с установлением устойчивой сухой погоды и пятого класса пожарной опасности от 15 июня 2022 года ограничено пребывание граждан в лесах (хвойные насаждения) и въезд в них транспортных средств с 16 июня 2022 года сроком на 21 календарный день», — говорится в сообщении.



Министерство природных ресурсов и экологической безопасности в связи с установившейся сухой погодой и введенным пятым, самым высоким, классом пожарной опасности ограничило нахождение в лесах людей и транспорта. Об этом сообщили в ведомстве.Новости Региона - Сегодня, 10:46 88