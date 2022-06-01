На юге Луганска до вечера отключили воду
Подача воды потребителям на ряде улиц южной части Луганска приостановилась из-за ремонта водовода в районе поселка Косиора. Об этом сообщила пресс-служба «Луганскводы».
«В связи с аварийно-восстановительными работами в Луганске на водопроводной сети поселка Косиора 17 июня с 00:00 прекращена подача воды на улицы:
Львовская,
Весенняя,
Фадеева,
Омская,
Остапа Вишни,
Звездная,
Каспийская,
Ангарская,
Очаковская,
Стаханова,
Черноморская (частично),
Онежская,
Есенина,
40 лет Октября», — говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что «завершить работы и возобновить водоснабжение планируется ориентировочно к 17:00 17 июня.
Удобный город - Сегодня, 10:09 142
«В связи с аварийно-восстановительными работами в Луганске на водопроводной сети поселка Косиора 17 июня с 00:00 прекращена подача воды на улицы:
Львовская,
Весенняя,
Фадеева,
Омская,
Остапа Вишни,
Звездная,
Каспийская,
Ангарская,
Очаковская,
Стаханова,
Черноморская (частично),
Онежская,
Есенина,
40 лет Октября», — говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что «завершить работы и возобновить водоснабжение планируется ориентировочно к 17:00 17 июня.
Удобный город - Сегодня, 10:09 142
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