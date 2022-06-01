Получение пенсий на неподконтрольных территориях: введена удаленная идентификация



«Эта опция была разработана для пенсионеров, проживавших и проживающих на неподконтрольных территориях до начала полномасштабных военных действий. Для получения пенсий и социальных выплат они должны были приезжать на подконтрольную правительству Украины территорию. После закрытия многих КПВВ это стало невозможным. Поэтому Кабинет министров усовершенствовал механизм выплаты пенсий и денежной помощи гражданам Украины путем введения дополнительной возможности прохождения идентификации для всех получателей — удаленно», — пояснили в министерстве.



«Эта опция была разработана для пенсионеров, проживавших и проживающих на неподконтрольных территориях до начала полномасштабных военных действий. Для получения пенсий и социальных выплат они должны были приезжать на подконтрольную правительству Украины территорию. После закрытия многих КПВВ это стало невозможным. Поэтому Кабинет министров усовершенствовал механизм выплаты пенсий и денежной помощи гражданам Украины путем введения дополнительной возможности прохождения идентификации для всех получателей — удаленно», — пояснили в министерстве.



«Удаленная электронная идентификация осуществляется путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» (Дія ID). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя», — рассказали в Минреинтеграци



В Кабмине Украины запускают процедуру удаленной идентификации через «Дію» для получения пенсионных выплат людьми, проживающими на неподконтрольных территориях.Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на своей странице в Facebook.Для удаленной идентификации используется «Дія.Підпис» — квалифицированная электронная подпись, которую можно использовать для подписания документов в приложении «Дія» и онлайн.Пенсионеру понадобится:ID-карта или биометрический загранпаспорт в приложении «Дія».Срок действия «Дія.Підпис» — один год или до момента его удаления.Создание «Дія.Підпис» — безоплатная услуга.Как получить «Дія.Підпис»?Авторизуйтесь в приложении «Дія».Перейдите к Меню — «Дія.Підпис».Выберите пункт «Создать».Подтвердите личность через проверку фото, NFC или BankID.Придумайте 5-значный код для «Дія.Підпис».Готово! Теперь вы можете подписывать документы в «Дії" и онлайн.Школа выживания - Сегодня, 12:00 0