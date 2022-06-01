Касается всех абонентов Киевстар, Vodafone и lifecell: с 15 июня начался переход на Cell Broadcast
С 15 июня ГСЧС при технической поддержке Киевстар, Vodafone и lifecell в Винницкой и Полтавской областях начинает тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях благодаря технологии Cell Broadcast.
В настоящее время ГСЧС будет отправлять только тестовые сообщения, которые не связаны с угрозами и не требуют никаких действий от получателей.
Рекомендуем ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы о работе технологии:
Как работает новая система оперативного информирования?
Она работает благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием: скорее получение уведомлений, гибкость в выборе локаций для информирования, наличие звукового сигнала, даже если звук на смартфоне отключен.
Тем не менее, технология Cell Broadcast имеет некоторые ограничения со стороны оборудования — старые модели телефонов до 2019 года выпуска с большой вероятностью не смогут принимать уведомления.
Что делать в случае получения экстренного оповещения сейчас?
На первом этапе, с 15 июня, проходят рассылки только тестовых сообщений в Полтавской и Винницкой областях для проверки работы системы. Они не связаны с возникновением реальной угрозы и не требуют действий граждан.
Какие телефоны поддерживают эти уведомления?
Принимать сообщения от Cell Broadcast могут преимущественно мобильные телефоны (смартфоны), которые произведены начиная с 2019 года, и которые имеют операционную систему Android версии 11 и выше или iOS от версии 14.5.
Как убедиться, что я буду получать уведомления?
Сначала проверьте, активна ли ваша SIM-карта и есть ли сеть мобильного оператора. Если режим «В самолете» включен, выключите его, чтобы получать уведомления.
Обратите внимание на версию операционной системы:
для Android это должна быть версия 11 или выше,
для iOS — от версии 14.5.
если это возможно, обновите версию операционной системы.
Рекомендуется убедиться, что получение уведомлений включено в настройках смартфона. В зависимости от производителя, настройки экстренных оповещений могут быть в разделе:
Уведомления (Samsung, iPhone, OnePlus),
Звук и вибрация (Huawei),
Безопасность и пароли (Xiaomi).
Как управлять получением уведомлений в телефоне?
Некоторые уведомления можно управлять, включать и выключать. В зависимости от производителя устройства, настройки могут быть в разделе Уведомления (Samsung, iPhone, OnePlus), Звук и вибрация (Huawei), Безопасность и пароли (Xiaomi). Они могут называться «Экстренные оповещения» для iPhone, «Чрезвычайные угрозы» и «Серьезные угрозы» для телефонов с ОС Android.
Но ГСЧС и мобильные операторы не рекомендуют гражданам отключать уведомления о возникновении чрезвычайной ситуации или о воздушной тревоге, ведь от своевременного получения этой информации может зависеть жизнь людей.
Если звук в настройках телефона отключен, я услышу звук оповещения?
Да, это одно из ключевых преимуществ технологии Cell Broadcast. Громкий сигнал вместе с вибрацией будет длиться 15-20 секунд или до момента отключения уведомления человеком. Школа выживания - Сегодня, 10:59 175
В настоящее время ГСЧС будет отправлять только тестовые сообщения, которые не связаны с угрозами и не требуют никаких действий от получателей.
Рекомендуем ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы о работе технологии:
Как работает новая система оперативного информирования?
Она работает благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием: скорее получение уведомлений, гибкость в выборе локаций для информирования, наличие звукового сигнала, даже если звук на смартфоне отключен.
Тем не менее, технология Cell Broadcast имеет некоторые ограничения со стороны оборудования — старые модели телефонов до 2019 года выпуска с большой вероятностью не смогут принимать уведомления.
Что делать в случае получения экстренного оповещения сейчас?
На первом этапе, с 15 июня, проходят рассылки только тестовых сообщений в Полтавской и Винницкой областях для проверки работы системы. Они не связаны с возникновением реальной угрозы и не требуют действий граждан.
Какие телефоны поддерживают эти уведомления?
Принимать сообщения от Cell Broadcast могут преимущественно мобильные телефоны (смартфоны), которые произведены начиная с 2019 года, и которые имеют операционную систему Android версии 11 и выше или iOS от версии 14.5.
Как убедиться, что я буду получать уведомления?
Сначала проверьте, активна ли ваша SIM-карта и есть ли сеть мобильного оператора. Если режим «В самолете» включен, выключите его, чтобы получать уведомления.
Обратите внимание на версию операционной системы:
для Android это должна быть версия 11 или выше,
для iOS — от версии 14.5.
если это возможно, обновите версию операционной системы.
Рекомендуется убедиться, что получение уведомлений включено в настройках смартфона. В зависимости от производителя, настройки экстренных оповещений могут быть в разделе:
Уведомления (Samsung, iPhone, OnePlus),
Звук и вибрация (Huawei),
Безопасность и пароли (Xiaomi).
Как управлять получением уведомлений в телефоне?
Некоторые уведомления можно управлять, включать и выключать. В зависимости от производителя устройства, настройки могут быть в разделе Уведомления (Samsung, iPhone, OnePlus), Звук и вибрация (Huawei), Безопасность и пароли (Xiaomi). Они могут называться «Экстренные оповещения» для iPhone, «Чрезвычайные угрозы» и «Серьезные угрозы» для телефонов с ОС Android.
Но ГСЧС и мобильные операторы не рекомендуют гражданам отключать уведомления о возникновении чрезвычайной ситуации или о воздушной тревоге, ведь от своевременного получения этой информации может зависеть жизнь людей.
Если звук в настройках телефона отключен, я услышу звук оповещения?
Да, это одно из ключевых преимуществ технологии Cell Broadcast. Громкий сигнал вместе с вибрацией будет длиться 15-20 секунд или до момента отключения уведомления человеком. Школа выживания - Сегодня, 10:59 175
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