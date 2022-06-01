ПФУ разъяснил, как через онлайн получить справки о трудовом стаже, доходах и начислениях зарплаты



Как передает «Хвиля», об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, в органах Пенсионного фонда Украины есть возможность дистанционно получить следующие справки:

о трудовом и страховом стаже,

о доходах пенсионера,

об особых условиях труда,

о начисленной заработной плате,

форма ОК-5,

форма ОК-7,

выписку из Реестра застрахованных лиц.

При этом в ПФУ разъяснили, что воспользоваться услугой можно через мобильное приложение Пенсионный фонд или в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua.

Новости Украины - Сегодня, 13:00 52 Пенсионный фонд Украины рассказал, как получить онлайн справку через вебпортал электронных услуг ПФУ и через мобильное приложение «Пенсионный фонд».Как передает «Хвиля», об этом сообщает пресс-служба ПФУ.Так, в органах Пенсионного фонда Украины есть возможность дистанционно получить следующие справки:о трудовом и страховом стаже,о доходах пенсионера,об особых условиях труда,о начисленной заработной плате,форма ОК-5,форма ОК-7,выписку из Реестра застрахованных лиц.При этом в ПФУ разъяснили, что воспользоваться услугой можно через мобильное приложение Пенсионный фонд или в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua. Новости Украины - Сегодня, 13:00 52

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