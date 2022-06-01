ПФУ разъяснил, как через онлайн получить справки о трудовом стаже, доходах и начислениях зарплаты
Пенсионный фонд Украины рассказал, как получить онлайн справку через вебпортал электронных услуг ПФУ и через мобильное приложение «Пенсионный фонд».
Как передает «Хвиля», об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Так, в органах Пенсионного фонда Украины есть возможность дистанционно получить следующие справки:
о трудовом и страховом стаже,
о доходах пенсионера,
об особых условиях труда,
о начисленной заработной плате,
форма ОК-5,
форма ОК-7,
выписку из Реестра застрахованных лиц.
При этом в ПФУ разъяснили, что воспользоваться услугой можно через мобильное приложение Пенсионный фонд или в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua.
Новости Украины - Сегодня, 13:00 52
Как передает «Хвиля», об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Так, в органах Пенсионного фонда Украины есть возможность дистанционно получить следующие справки:
о трудовом и страховом стаже,
о доходах пенсионера,
об особых условиях труда,
о начисленной заработной плате,
форма ОК-5,
форма ОК-7,
выписку из Реестра застрахованных лиц.
При этом в ПФУ разъяснили, что воспользоваться услугой можно через мобильное приложение Пенсионный фонд или в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua.
Новости Украины - Сегодня, 13:00 52
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