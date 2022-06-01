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В Луганске начали подготовку к референдуму? Какой вопрос выносят на обсуждение

robot Сегодня, 13:1541Новости
В Луганске начали подготовку к референдуму? Какой вопрос выносят на обсуждение
В Луганске Центральная избирательная комиссия (ЦИК)приняла постановление «Об утверждении порядка образования избирательных участков, участков референдума».

«Избирательные участки, участки референдума образуются Центральной избирательной комиссией ЛНР на основании предложений администраций городов и/или районов ЛНР, с учетом данных о числе избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории избирательного участка, участка референдума, из расчета не более чем семь тысяч избирателей, участников референдума на каждом участке», — говорится в документе.


В постановлении отмечено, что «участки для проведения голосования и подсчета голосов жителей ЛНР, находящихся за пределами Республики, образуются руководителями дипломатических представительств или консульских учреждений ЛНР».
Документ размещен на здесь. Политика - Сегодня, 12:32 262

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