В Луганске начали подготовку к референдуму? Какой вопрос выносят на обсуждение

«Избирательные участки, участки референдума образуются Центральной избирательной комиссией ЛНР на основании предложений администраций городов и/или районов ЛНР, с учетом данных о числе избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории избирательного участка, участка референдума, из расчета не более чем семь тысяч избирателей, участников референдума на каждом участке», — говорится в документе.