Покупая продукцию фирмы Данон в Украине будьте осторожны



«Компания Данон в Украине сообщает, что так называемая временная оккупационная администрация в городе Херсоне пытается запустить работу завода, принадлежащего группе компаний Данон в мире.

Еще в феврале 2022 года, чтобы защитить своих украинских работников, компания закрыла завод в Херсоне и оказала поддержку в эвакуации максимального количества своих сотрудников, которые могли уехать. Завод получил значительные повреждения в результате боевых действий России в этом районе.

Операционный директор Данон в Украине Иван Ханас отмечает: «Мы потеряли контроль над заводом и не верим, что так называемая временная оккупационная администрация сможет возобновить там работу. В случае, если завод все-таки будет частично введен в эксплуатацию, компания Данон в Украине не сможет нести ответственность за качество и обеспечиваемые процессы, учитывая отсутствие большей части работников завода и повреждение самого оборудования».

Руководство компании в Украине отмечает, что в сложившейся сложной ситуации Данон не сможет гарантировать соблюдение строгих стандартов безопасности пищевых продуктов, которые будут выпущены на заводе в таких условиях. В компании уверены, что в настоящее время завод не способен к запуску операционной деятельности».



Компания Данон в Украине сделала заявление о своем заводе в городе Херсон:Данон — ведущая международная компания, лидер по производству продуктов питания, представлена ??в 130 странах мира. Миссия компании — нести здоровье из-за полезных продуктов питания как можно большему количеству людей в мире.Три направления бизнеса «Данон» — молочные продукты и продукты на растительной основе, вода и специализированное питание — объединены единым принципом работы: предлагать инновационные продукты высокого качества, отвечающие ожиданиям потребителей на каждом этапе их жизни.Группа компаний «Данон» уже более 20 лет является производителем и дистрибьютором широкого ассортимента продуктов питания. Производственные мощности компании представлены двумя заводами: «Данон Днепр» (г. Херсон) и «Данон Кремез» (г. Кременчуг). Продукция компании выпускается под такими торговыми брендами: «Активиа», «Актимель», «Danone», «Живинка», «Простоквашино», «Простоквашино для малышей», «Растишка», «Актуаль», «Даниссимо», «Alpro» и др. Новости Региона - Сегодня, 13:31 104