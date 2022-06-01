

«Промокод можно получить с 15 июня по 30 июня включительно. Обращаем внимание, что стоимость товара может изменяться в период проведения акции, расчетная сумма скидки, которую можно получить может отличаться», — говорится в сообщении.



Киевстар вместе с сетью Аптек 911 предоставляет абонентам скидки до 7% по онлайн заказу. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.Благодаря акции абоненты могут сэкономить при покупке на сайте партнера:лекарства,косметических препаратов итоваров для детей и мам .Для этого достаточно пользоваться мобильным приложением или скачать его на свой смартфон и авторизироваться. Сразу на главном экране приложения абоненты смогут получить промокод на скидку, который можно использовать при покупке выбранных препаратов сети аптек.Напомним, что Мой Киевстар — это приложение для самостоятельного управления собственным номером, анализа расходов и объема услуг по номеру, подключения или отключения услуг и замены тарифного плана. В приложении можно пополнять счет без комиссии, получать выгодные предложения от партнеров и бонусы от Киевстара. Скачать Мой Киевстар можно по ссылке. Новости Украины - Сегодня, 15:33 75