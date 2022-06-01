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В каких случаях «белый» билет не освобождает от мобилизации в Украине

bot Вчера, 16:1575Новости
В каких случаях «белый» билет не освобождает от мобилизации в Украине

По прохождению военно-врачебной комиссии врачи могут присвоить одну из трех категорий «белого» билета, и только одна из них освобождает от мобилизации.
После получения повестки в территориальный центр комплектации (ТЦК), военнообязанный начинает проходить медицинское обследование. При его прохождении военно-врачебная комиссия может установить три вида «белого» билета. Какой из них полностью освобождает от мобилизации?

По итогам прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанному могут присвоить один из трех видов «белых» билетов:
ограниченно годен к военной службе
непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время
непригоден к военной службе с исключением из военного учета
Только третий полностью освобождает от мобилизации и службы в армии. Первые же две категории позволяют призывать, но с некоторыми ограничениями. Например, бойца не возьмут в десантно-штурмовые войска, морпехи и плавсостав. Однако он может проходить службу в тылу — в учебных заведениях, военных комиссариатах и т.д. Новости Украины - Сегодня, 15:15 194

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