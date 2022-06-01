Еще один мобильный оператор начал идентификацию своих абонентов
Мобильный оператор lifecell запустил для своих абонентов возможность зарегистрировать номер в приложении «Мой lifecell» с помощью цифровых документов в приложении «Дія».
Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.
«Теперь абоненты lifecell могут зарегистрировать свой номер в приложении Мой lifecell с помощью цифровых документов в Дії", — говорится в сообщении.
Как зарегистрировать номер lifecell через Дію:
кликнуть на соответствующий баннер в приложении Мой lifecell («Зарегистрируйте номер» для анонимных абонентов или «Завершите регистрацию» для персонифицированных);
дать согласие на регистрацию;
ввести код проверки, который придет на номер телефона;
через приложение Дія подтвердить запрос на копии цифровых документов и подтвердить передачу этих копий lifecell (через Дія.Підпис);
подтвердить правильность своих персональных данных, отображаемых на экране;
получить уведомление, что номер успешно зарегистрирован.
Новости Украины - Сегодня, 17:00 6
Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.
«Теперь абоненты lifecell могут зарегистрировать свой номер в приложении Мой lifecell с помощью цифровых документов в Дії", — говорится в сообщении.
Как зарегистрировать номер lifecell через Дію:
кликнуть на соответствующий баннер в приложении Мой lifecell («Зарегистрируйте номер» для анонимных абонентов или «Завершите регистрацию» для персонифицированных);
дать согласие на регистрацию;
ввести код проверки, который придет на номер телефона;
через приложение Дія подтвердить запрос на копии цифровых документов и подтвердить передачу этих копий lifecell (через Дія.Підпис);
подтвердить правильность своих персональных данных, отображаемых на экране;
получить уведомление, что номер успешно зарегистрирован.
Новости Украины - Сегодня, 17:00 6
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