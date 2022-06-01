«Евровидение 2023» пройдет не в Украине. Угадайте где?

«Европейский вещательный союз хотел бы поблагодарить за искреннее сотрудничество и приверженность исследованию всех сценариев в течение недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и разделить печаль и разочарования, что конкурс в следующем году не состоится в Украине» — отмечают организаторы.