«Евровидение 2023» пройдет не в Украине. Угадайте где?
Руководство «Евровидения» заявило, не может осуществить подготовку к предстоящему в 2023 году конкурсу, который в принципе должен был бы пройти в Украине.
Как заявили в оргкомитете конкурса, учитывая, что это одна из самых сложных телевизионных постановок в мире, в которой задействованы тысячи человек, Украина не в состоянии приступить к ее планированию, так как не знает, что будет завтра. Нет гарантий, что в следующем году будет возможность принять гостей и иностранных делегатов в Киеве или даже во Львове, потому что украинская сторона переживает за их безопасность.
«Европейский вещательный союз хотел бы поблагодарить за искреннее сотрудничество и приверженность исследованию всех сценариев в течение недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и разделить печаль и разочарования, что конкурс в следующем году не состоится в Украине» — отмечают организаторы.
Стало известно, что Украина обратилась к Великобритании, представитель которой занял второе место на конкурсе, с предложением провести конкурс у них. Поэтому «Евровидение 2023» пройдет в Соединенном Королевстве — там событие состоится впервые за 25 лет. Новости в Мире - Сегодня, 16:43 87
Как заявили в оргкомитете конкурса, учитывая, что это одна из самых сложных телевизионных постановок в мире, в которой задействованы тысячи человек, Украина не в состоянии приступить к ее планированию, так как не знает, что будет завтра. Нет гарантий, что в следующем году будет возможность принять гостей и иностранных делегатов в Киеве или даже во Львове, потому что украинская сторона переживает за их безопасность.
«Европейский вещательный союз хотел бы поблагодарить за искреннее сотрудничество и приверженность исследованию всех сценариев в течение недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и разделить печаль и разочарования, что конкурс в следующем году не состоится в Украине» — отмечают организаторы.
Стало известно, что Украина обратилась к Великобритании, представитель которой занял второе место на конкурсе, с предложением провести конкурс у них. Поэтому «Евровидение 2023» пройдет в Соединенном Королевстве — там событие состоится впервые за 25 лет. Новости в Мире - Сегодня, 16:43 87
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