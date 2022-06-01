Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Правила на валютном рынке изменились — где теперь выгоднее всего покупать наличные доллары

verter Вчера, 17:0072Новости
Правила на валютном рынке изменились — где теперь выгоднее всего покупать наличные доллары
Доллары украинцам предлагают купить в множестве мест. Наличную валюту можно приобрести и продать в банках, обменниках или воспользоваться услугами спекулянтов на черном рынке. О том, где это выгоднее сделать, рассказал эксперт — доктор экономических наук Василий Фурман.
По словам Фурмана, Национальный банк снял очень много ограничений на наличном рынке и курс у большинства банков сравнялся с показателем на черном рынке.

Это означает, по мнению эксперта, что не следует рисковать и связываться с полулегальными или нелегальными пунктами обмена.

«Не рисковать, нужно делать это в банках, поскольку на валютном рынке очень много рисков. Если это лицензионные обменники, то тоже можно покупать доллары. Сейчас разницы в курсах нет», — говорит эксперт.

Что скоро произойдет с курсом?
Валютный стратег американского банка Wells Fargo Эрик Нельсон рассказал, что курс американской валюты в скором времени может сравниться с евро, впервые, за два десятилетия.
Это происходит из-за все больших разрывов между процентными ставками и экономическим ростом в США и Европе.
Новости Украины - Сегодня, 16:33 102

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: