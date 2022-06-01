

«Не рисковать, нужно делать это в банках, поскольку на валютном рынке очень много рисков. Если это лицензионные обменники, то тоже можно покупать доллары. Сейчас разницы в курсах нет», — говорит эксперт.



Доллары украинцам предлагают купить в множестве мест. Наличную валюту можно приобрести и продать в банках, обменниках или воспользоваться услугами спекулянтов на черном рынке. О том, где это выгоднее сделать, рассказал эксперт — доктор экономических наук Василий Фурман.По словам Фурмана, Национальный банк снял очень много ограничений на наличном рынке и курс у большинства банков сравнялся с показателем на черном рынке.Это означает, по мнению эксперта, что не следует рисковать и связываться с полулегальными или нелегальными пунктами обмена.Что скоро произойдет с курсом?Валютный стратег американского банка Wells Fargo Эрик Нельсон рассказал, что курс американской валюты в скором времени может сравниться с евро, впервые, за два десятилетия.Это происходит из-за все больших разрывов между процентными ставками и экономическим ростом в США и Европе.Новости Украины - Сегодня, 16:33 102