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Зеленский заявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля 2022 года

verter Вчера, 18:0061Новости
Зеленский заявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля 2022 года
Президент Украины предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях 17 июня.

«И сегодня Кабмин должен принять это важное решение — Постановление О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией. Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», — говорится в сообщении.
Новости Украины - Сегодня, 16:20 270

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