Зеленский заявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля 2022 года



«И сегодня Кабмин должен принять это важное решение — Постановление О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией. Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», — говорится в сообщении.



Президент Украины предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях 17 июня.Новости Украины - Сегодня, 16:20 270