В Украине хотят запретить гражданам заводить собак и кошек



«Пока есть люди, которые решают делать бесконтрольный бизнес на продаже домашних животных, пока существуют стихийные рынки, пополняющие численность брошенных животных, волонтеры будут постоянно спасать от неизбежной смерти бездомных животных», — объясняют зоозащитники.





«Нам крайне необходимо добиться того, чтобы деятельность по разведению и продаже животных была подконтрольна. Вместе мы сможем изменить ситуацию с бесконтрольным разведением и продажей домашних животных», - пишет «А-Химса».



«Нам крайне необходимо добиться того, чтобы деятельность по разведению и продаже животных была подконтрольна. Вместе мы сможем изменить ситуацию с бесконтрольным разведением и продажей домашних животных», - пишет «А-Химса».