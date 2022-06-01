В Украине хотят запретить гражданам заводить собак и кошек
Количество животных, которые сейчас есть в Украине, критическое. Зоозащитники требуют от властей запретить разведение и продажу животных во время военного положения и в течение 5 лет после его окончания, чтобы решить вопросы бездомных животных.
Об этом информируют Экономические Новости.
Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента Украины, сообщает общественная организация «А-Химса» в Facebook.
«Пока есть люди, которые решают делать бесконтрольный бизнес на продаже домашних животных, пока существуют стихийные рынки, пополняющие численность брошенных животных, волонтеры будут постоянно спасать от неизбежной смерти бездомных животных», — объясняют зоозащитники.
Сообщается, что в течение запрета удастся урегулировать эту деятельность и пристроить тех животных, у которых нет хозяев. Ведь домашних животных должны разводить и продавать только те люди, которые зарегистрировали себя как профессионально занимающиеся лица.
«Нам крайне необходимо добиться того, чтобы деятельность по разведению и продаже животных была подконтрольна. Вместе мы сможем изменить ситуацию с бесконтрольным разведением и продажей домашних животных», - пишет «А-Химса».
Количество животных, которые сейчас есть в Украине, критическое. Остаться в отрасли должны только профессиональные бридеры, а к деятельности по разведению должны допускаться только профессионалы. Также это поможет исключить из отрасли тех, кто разводит животных только ради наживы, а в случае неудачи — выбрасывает детенышей как брак. Новости Украины - Сегодня, 18:18 165
Об этом информируют Экономические Новости.
Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента Украины, сообщает общественная организация «А-Химса» в Facebook.
«Пока есть люди, которые решают делать бесконтрольный бизнес на продаже домашних животных, пока существуют стихийные рынки, пополняющие численность брошенных животных, волонтеры будут постоянно спасать от неизбежной смерти бездомных животных», — объясняют зоозащитники.
Сообщается, что в течение запрета удастся урегулировать эту деятельность и пристроить тех животных, у которых нет хозяев. Ведь домашних животных должны разводить и продавать только те люди, которые зарегистрировали себя как профессионально занимающиеся лица.
«Нам крайне необходимо добиться того, чтобы деятельность по разведению и продаже животных была подконтрольна. Вместе мы сможем изменить ситуацию с бесконтрольным разведением и продажей домашних животных», - пишет «А-Химса».
Количество животных, которые сейчас есть в Украине, критическое. Остаться в отрасли должны только профессиональные бридеры, а к деятельности по разведению должны допускаться только профессионалы. Также это поможет исключить из отрасли тех, кто разводит животных только ради наживы, а в случае неудачи — выбрасывает детенышей как брак. Новости Украины - Сегодня, 18:18 165
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