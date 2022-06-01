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В Луганске установили два новых пункта пропуска на границе с РФ. Один из них железнодорожный

robot Вчера, 20:0055Новости
В Луганске установили два новых пункта пропуска на границе с РФ. Один из них железнодорожный
В Луганске заявили, что на границе с Россией установлены международный железнодорожный грузопассажирский пункт пропуска «Лантратовка — Валуйки» и международный автомобильный грузопассажирский пункт пропуска «Красная Таловка — Волошино».
Правительство поручило Министерству транспорта принять меры к открытию и введению в эксплуатацию вышеуказанных пунктов пропуска.

Министерству государственной безопасности, Государственному таможенному комитету, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Государственной службе ветеринарной медицины предписано после открытия пунктов пропуска организовать пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль при осуществлении пропуска лиц, грузов, товаров и животных через Государственную границу.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Экономика - Сегодня, 19:50 29

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