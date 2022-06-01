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В Луганске подали более 81 тысячи новых заявлений на получение пенсий

verter Вчера, 21:0045Новости
В Луганске подали более 81 тысячи новых заявлений на получение пенсий
Более 81,2 тыс. жителей северных районов Луганщины подали в органы Пенсионного фонда (ПФ) заявления на получение пенсии. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

«По вопросам возобновления и назначения пенсионных выплат к специалистам территориальных управлений Пенсионного фонда (с 14 по 17 июня) обратились около 1600 жителей (вновь присоединенных районов), всего принято 81 209 заявлений», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что более 10 тыс. пенсионеров из этих районов уже получили пенсию за июнь. Экономика - Сегодня, 20:45 17

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