В Луганске подали более 81 тысячи новых заявлений на получение пенсий



«По вопросам возобновления и назначения пенсионных выплат к специалистам территориальных управлений Пенсионного фонда (с 14 по 17 июня) обратились около 1600 жителей (вновь присоединенных районов), всего принято 81 209 заявлений», — говорится в сообщении.



Более 81,2 тыс. жителей северных районов Луганщины подали в органы Пенсионного фонда (ПФ) заявления на получение пенсии. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.В ведомстве отметили, что более 10 тыс. пенсионеров из этих районов уже получили пенсию за июнь. Экономика - Сегодня, 20:45 17