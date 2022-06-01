В «Лугакоме» назвали сервисы, в которых луганчане могут регистрироваться через код +7(959)



Ранее РФ выделила Луганску отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации.

«Оператор мобильной связи «Лугаком» опубликовал сервисы, которые поддерживают регистрацию через код +7(959):

Социальные сети:

«ВКонтакте»

«Oдноклассники»

Мессенджеры:

Telegram

WhatsApp



Почта:

mail.ru

yandex.ru

gmail.com

Платежные системы:

Yandex деньги

QIWI

Банки:



«Сбербанк» (возможна задержка)

«Альфа-банк»

«Тинькофф»



Другое:

TikTok

Avito», — говорится в сообщении.

Первый замдиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуард Егоров напомнил, что абонентов «Лугакома» полностью переведут на российский телефонный код +7 в июле. Удобный город - Сегодня, 20:26 140 Оператор мобильной связи «Лугаком» назвал сервисы, которые поддерживают регистрацию через российский код +7(959).Ранее РФ выделила Луганску отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации.«Оператор мобильной связи «Лугаком» опубликовал сервисы, которые поддерживают регистрацию через код +7(959):«ВКонтакте»«Oдноклассники»TelegramWhatsAppmail.ruyandex.rugmail.comYandex деньгиQIWITikTokAvito», — говорится в сообщении.Первый замдиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуард Егоров напомнил, что абонентов «Лугакома» полностью переведут на российский телефонный код +7 в июле. Удобный город - Сегодня, 20:26 140

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