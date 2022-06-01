В «Лугакоме» назвали сервисы, в которых луганчане могут регистрироваться через код +7(959)
Оператор мобильной связи «Лугаком» назвал сервисы, которые поддерживают регистрацию через российский код +7(959).
Ранее РФ выделила Луганску отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации.
«Оператор мобильной связи «Лугаком» опубликовал сервисы, которые поддерживают регистрацию через код +7(959):
Социальные сети:
«ВКонтакте»
«Oдноклассники»
Мессенджеры:
Telegram
WhatsApp
Почта:
mail.ru
yandex.ru
gmail.com
Платежные системы:
Yandex деньги
QIWI
Банки:
«Сбербанк» (возможна задержка)
«Альфа-банк»
«Тинькофф»
Другое:
TikTok
Avito», — говорится в сообщении.
Первый замдиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуард Егоров напомнил, что абонентов «Лугакома» полностью переведут на российский телефонный код +7 в июле. Удобный город - Сегодня, 20:26 140
Ранее РФ выделила Луганску отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации.
«Оператор мобильной связи «Лугаком» опубликовал сервисы, которые поддерживают регистрацию через код +7(959):
Социальные сети:
«ВКонтакте»
«Oдноклассники»
Мессенджеры:
Telegram
Почта:
mail.ru
yandex.ru
gmail.com
Платежные системы:
Yandex деньги
QIWI
Банки:
«Сбербанк» (возможна задержка)
«Альфа-банк»
«Тинькофф»
Другое:
TikTok
Avito», — говорится в сообщении.
Первый замдиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуард Егоров напомнил, что абонентов «Лугакома» полностью переведут на российский телефонный код +7 в июле. Удобный город - Сегодня, 20:26 140
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