ПриватБанк объяснил, почему блокируют карты клиентов



«ПриватБанк является государственным учреждением, поэтому те или иные действия проводятся исключительно в рамках закона. Просто так карты никто не блокирует. Причиной могут быть незаконные транзакции. Если банк это замечает, то счета могут быть заблокированы до выяснения обстоятельств», — объяснил пресс-секретарь.







«С начала войны мы заблокировали немало карт. Однако, не всегда держатели карты виновны, ведь мошенники могут пользоваться ими без ведома держателей. Это удается из-за перевыпуска SIM-карт. Поэтому советуем зарегистрировать мобильный номер, чтобы не стать жертвой мошенников», — добавил Серга.

«С начала войны мы заблокировали немало карт. Однако, не всегда держатели карты виновны, ведь мошенники могут пользоваться ими без ведома держателей. Это удается из-за перевыпуска SIM-карт. Поэтому советуем зарегистрировать мобильный номер, чтобы не стать жертвой мошенников», — добавил Серга.