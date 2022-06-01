Украинские беженцы в Словакии могут получить дополнительно по 380 евро



Деньги выплачивают тем, кто в них больше всего нуждается. Речь идет о многодетных семьях, малообеспеченных семьях, пенсионерах, беременных женщинах, неполных семьях с пенсионерами старше 60 лет.

Зарегистрироваться на получение выплат украинские беженцы могут в Михайловцах, Нитре, Жилине и Братиславе.

Рассчитывать на поддержку ЮНИСЕФ могут все украинцы, приехавшие в Словакию после 24 февраля и имеющие документ временной защиты. Словацкий Красный Крест также оказывает финансовую помощь наиболее уязвимым категориям населения. Зарегистрироваться можно на один вид поддержки.



Семья может получить максимум 380 евро (11,8 тыс. грн) в месяц. По 80 евро выплачивается на взрослого, по 160 евро — на детей до 3 лет, еще по 60 евро — детям от 3 до 18 лет. Людям с инвалидностью предусмотрены отдельные выплаты.

Для получения помощи нужно записаться в регистрационный центр УВКБ ООН. С собой есть документ на удостоверение личности, словацкий номер Rodne Cislo, словацкий номер телефона, номер словацкого банковского счета.

Выплаты поступят на словацкий банковский счет, указанный в анкете. Обналичить деньги можно в любых пунктах Western Union в Словакии. Новости в Мире - Сегодня, 19:15 90 Денежную помощь украинцам в Словакии оказывают не только местные власти, но и международные организации. В частности, украинские беженцы могут получить выплаты от ЮНИСЕФ и Красного Креста.Деньги выплачивают тем, кто в них больше всего нуждается. Речь идет о многодетных семьях, малообеспеченных семьях, пенсионерах, беременных женщинах, неполных семьях с пенсионерами старше 60 лет.Зарегистрироваться на получение выплат украинские беженцы могут в Михайловцах, Нитре, Жилине и Братиславе.Рассчитывать на поддержку ЮНИСЕФ могут все украинцы, приехавшие в Словакию после 24 февраля и имеющие документ временной защиты. Словацкий Красный Крест также оказывает финансовую помощь наиболее уязвимым категориям населения. Зарегистрироваться можно на один вид поддержки.Семья может получить максимум 380 евро (11,8 тыс. грн) в месяц. По 80 евро выплачивается на взрослого, по 160 евро — на детей до 3 лет, еще по 60 евро — детям от 3 до 18 лет. Людям с инвалидностью предусмотрены отдельные выплаты.Для получения помощи нужно записаться в регистрационный центр УВКБ ООН. С собой есть документ на удостоверение личности, словацкий номер Rodne Cislo, словацкий номер телефона, номер словацкого банковского счета.Выплаты поступят на словацкий банковский счет, указанный в анкете. Обналичить деньги можно в любых пунктах Western Union в Словакии. Новости в Мире - Сегодня, 19:15 90

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