Реально ли получить украинскую пенсию на неподконтрольной территории. Рассказ очевидца
Канал ЗеРада опубликовал письмо жителя Запорожской области, в котором он рассказывает о реальной ситуации с выплатами пенсий на неподконтрольной территории. Требования при регистрации в Дии, он называет просто издевательством, так как таких документов у большинства пенсионеров нет.
«Очень прошу опубликовать, чтобы люди которые далеко на западной и те кто сбежал от войны за границу понимали реальную картинку, а не сидели на диванах и не писали в чатах и не учили нас, как нам жить, как не брать гуманитарку от РФ и не говорили , что сами виноваты, что не выехали.
У каждого есть весомые причины, кто остался тут. Лично у меня, есть мама, старенькие родственники, соседи, которые в силу своего возраста, болезней не могут выехать, а я их не брошу, как могу помогаю.
Пологи Запорожская обл.
Город Пологи и село Пологи, разделяет речка.
О нашем городе и селе мало что слышно по ТВ. Так как мы в оккупации, С одной стороны Гуляй поле , с другой Орехов, о них много говорят, так как там стоят ВСУ, показывают разрушение, сообщают сколько мирных убитых, раненных, о нас молчат, так как мы в оккупации, только сухая статистика о потерях РФ, а как же мы простой народ, у нас так же много гибнет людей. В некоторых селах нашего района с марта нет ни воды, ни газа ни света, ни связи.
От государства 0. Мер как и положено мерам — сбежал
Ну ладно это второстепенное. В оккупации мы с начала марта по сегодняшний день.
Мер как и положено мерам сбежал. Все разграблено и разбомблено. Ничего не работает. Был 1 эвакуационный автобус 1 раз, чтобы вывезти людей, а так хочешь выехать от 6 до 9 т грн, за 100км до Запорожья. Гуманитарку с Укр. стороны не везут, у них отмазка то орки украдут, то их не пропустят, но частники почему то ездят ( по заоблачным ценам могут вывезти и обратно привезти и посылки и лекарства от родственников), и наши МЧСНики ездят, за что им огромное спасибо, возят посылки для людей пезоплатно и очень необходимые лекарства. От государства 0. Староста села, хоть и выехала, но она реально работает, помогает дистанционно, что не скажешь за мера, который даже сменил номер телефона.
Некоторые старенькие и немощные люди остались один на один с войной, разрухой и голодом, пенсии нет.
Как можно получить пенсию на оккупированной территории
Вышла статья, Лазепная рассказывала, как можно получить пенсию на оккупированной территории, кто раньше получал на почте, там еще был номер горячей линии.
Так вот —
Первое — можно выехать на неоккупированную территорию и там ее переоформить и будут выплачивать на карту.
Вопрос как выехать пенсионеру у которого шишь в кармане и уже потрачены деньги , которые отлаживала на «смерть», где ему взять 6-9т грн. как если ты инвалид лежачий, , за что и куда они поедут.
Второе- можно зарегистрироваться в Дии, а теперь внимание!!! ПЕНСИОНЕРУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СМАРТФОН(у некоторых и кнопочного нету) АЙДИ КАРТУ ИЛИ ЗАГРАН ПАСПОРТ ИЛИ КАРТУ БАНКА, которые есть в ДИИ.
Вы можете себе представить, это же издевательство государства,
пенсионер получал на почте или приносили домой, откуда у него карта банка.
Звоню на гор.линию, (которая была указана в статье про пенсию)
спрашиваю,
у моей мамы, тёти и соседей пенсионеров нет айди, загран, карты банков, они даже дальше своей области за свою жизнь не выезжали, как я могу их зарегистрировать.
Ответ-ни как.
Значит платить налоги, достаточно паспорта Украины для ДИИ, а как несчастным пенсионерам заслуженную пенсию, так паспорт это уже туалетная бумажка, подайте им айди.
В чат бот Дия, сообщение то же самое, ответ ни как, и второе издевательское смс — , Береж1ть себе!
Куда обращаться, кому звонить писать, или так нужно???(сильно много пенсионеров и ковид не взял, так может с голоду сдохнут)
або выздыхайте, або берете от окупанта допомогу, знач1ть ви колаборани». Новости Украины - Сегодня, 06:01 147
«Очень прошу опубликовать, чтобы люди которые далеко на западной и те кто сбежал от войны за границу понимали реальную картинку, а не сидели на диванах и не писали в чатах и не учили нас, как нам жить, как не брать гуманитарку от РФ и не говорили , что сами виноваты, что не выехали.
У каждого есть весомые причины, кто остался тут. Лично у меня, есть мама, старенькие родственники, соседи, которые в силу своего возраста, болезней не могут выехать, а я их не брошу, как могу помогаю.
Пологи Запорожская обл.
Город Пологи и село Пологи, разделяет речка.
О нашем городе и селе мало что слышно по ТВ. Так как мы в оккупации, С одной стороны Гуляй поле , с другой Орехов, о них много говорят, так как там стоят ВСУ, показывают разрушение, сообщают сколько мирных убитых, раненных, о нас молчат, так как мы в оккупации, только сухая статистика о потерях РФ, а как же мы простой народ, у нас так же много гибнет людей. В некоторых селах нашего района с марта нет ни воды, ни газа ни света, ни связи.
От государства 0. Мер как и положено мерам — сбежал
Ну ладно это второстепенное. В оккупации мы с начала марта по сегодняшний день.
Мер как и положено мерам сбежал. Все разграблено и разбомблено. Ничего не работает. Был 1 эвакуационный автобус 1 раз, чтобы вывезти людей, а так хочешь выехать от 6 до 9 т грн, за 100км до Запорожья. Гуманитарку с Укр. стороны не везут, у них отмазка то орки украдут, то их не пропустят, но частники почему то ездят ( по заоблачным ценам могут вывезти и обратно привезти и посылки и лекарства от родственников), и наши МЧСНики ездят, за что им огромное спасибо, возят посылки для людей пезоплатно и очень необходимые лекарства. От государства 0. Староста села, хоть и выехала, но она реально работает, помогает дистанционно, что не скажешь за мера, который даже сменил номер телефона.
Некоторые старенькие и немощные люди остались один на один с войной, разрухой и голодом, пенсии нет.
Как можно получить пенсию на оккупированной территории
Вышла статья, Лазепная рассказывала, как можно получить пенсию на оккупированной территории, кто раньше получал на почте, там еще был номер горячей линии.
Так вот —
Первое — можно выехать на неоккупированную территорию и там ее переоформить и будут выплачивать на карту.
Вопрос как выехать пенсионеру у которого шишь в кармане и уже потрачены деньги , которые отлаживала на «смерть», где ему взять 6-9т грн. как если ты инвалид лежачий, , за что и куда они поедут.
Второе- можно зарегистрироваться в Дии, а теперь внимание!!! ПЕНСИОНЕРУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СМАРТФОН(у некоторых и кнопочного нету) АЙДИ КАРТУ ИЛИ ЗАГРАН ПАСПОРТ ИЛИ КАРТУ БАНКА, которые есть в ДИИ.
Вы можете себе представить, это же издевательство государства,
пенсионер получал на почте или приносили домой, откуда у него карта банка.
Звоню на гор.линию, (которая была указана в статье про пенсию)
спрашиваю,
у моей мамы, тёти и соседей пенсионеров нет айди, загран, карты банков, они даже дальше своей области за свою жизнь не выезжали, как я могу их зарегистрировать.
Ответ-ни как.
Значит платить налоги, достаточно паспорта Украины для ДИИ, а как несчастным пенсионерам заслуженную пенсию, так паспорт это уже туалетная бумажка, подайте им айди.
В чат бот Дия, сообщение то же самое, ответ ни как, и второе издевательское смс — , Береж1ть себе!
Куда обращаться, кому звонить писать, или так нужно???(сильно много пенсионеров и ковид не взял, так может с голоду сдохнут)
або выздыхайте, або берете от окупанта допомогу, знач1ть ви колаборани». Новости Украины - Сегодня, 06:01 147
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