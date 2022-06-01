Новая Почта перестраивает свою работу. Появились новые услуги, в том числе финансовые
Новая почта — это не только оператор, занимающийся перевозкой грузов и посылок. Компания предлагает своим клиентам и ряд других услуг, в том числе финансовых. Переводы средств по Украине и заграницу, получение денег, снятие средств со счета, оплата счетов и т.д. Расскажем подробнее, какие услуги есть в отделениях Новой почты и как ими воспользоваться.
В основном речь о финансовых операциях
Для скорых переводов есть услуга перевода «Мгновенный”. Заказать ее можно как в отделении, так и онлайн на сайте компании.
Речь идет о переводах в национальной валюте:
в отделениях максимальная сумма такого перевода составляет 399 999 грн,
через сайт можно перевести 29 999 грн
за услугу придется оплатить комиссию в размере 1,5% от общей суммы или не менее 15 грн.
Если вы будете переводить деньги в отделении, то нужно иметь с собой паспорт. Для онлайн переводов понадобится номер мобильного телефона.
Для международных переводов «Новая почта» предлагает платежную систему Ria или Western Union. С помощью Ria средства можно получить, и только в национальной валюте. А вот Western Union позволяет и получить и отправить перевод. Для этого нужно придерживаться следующего алгоритма действий:
Обратиться в отделение, где предоставляют услуги NovaPay
Предоставить кассиру свои данные: номер телефона, адрес и ФИО.
Показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Уведомить данные о получателе.
Оплатить перевод и комиссию.
Получите квитанцию, которую передать получателю.
Более подробную информацию можно прочитать на сайте Новой почты, однако помните, что пока действует военное положение, некоторые валютные операции ограничены, в частности перевод денег за границу.
Прочие финансовые услуги
На Новой почте можно оплатить любой счет:
коммуналку,
штрафы,
кредиты,
страховки и т.д.
За переводы нужно оплатить комиссию в размере 1% от суммы.
Также в отделениях можно снять средства с карты, но только в гривне. Новости Украины - Сегодня, 09:34 17
В основном речь о финансовых операциях
Для скорых переводов есть услуга перевода «Мгновенный”. Заказать ее можно как в отделении, так и онлайн на сайте компании.
Речь идет о переводах в национальной валюте:
в отделениях максимальная сумма такого перевода составляет 399 999 грн,
через сайт можно перевести 29 999 грн
за услугу придется оплатить комиссию в размере 1,5% от общей суммы или не менее 15 грн.
Если вы будете переводить деньги в отделении, то нужно иметь с собой паспорт. Для онлайн переводов понадобится номер мобильного телефона.
Для международных переводов «Новая почта» предлагает платежную систему Ria или Western Union. С помощью Ria средства можно получить, и только в национальной валюте. А вот Western Union позволяет и получить и отправить перевод. Для этого нужно придерживаться следующего алгоритма действий:
Обратиться в отделение, где предоставляют услуги NovaPay
Предоставить кассиру свои данные: номер телефона, адрес и ФИО.
Показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Уведомить данные о получателе.
Оплатить перевод и комиссию.
Получите квитанцию, которую передать получателю.
Более подробную информацию можно прочитать на сайте Новой почты, однако помните, что пока действует военное положение, некоторые валютные операции ограничены, в частности перевод денег за границу.
Прочие финансовые услуги
На Новой почте можно оплатить любой счет:
коммуналку,
штрафы,
кредиты,
страховки и т.д.
За переводы нужно оплатить комиссию в размере 1% от суммы.
Также в отделениях можно снять средства с карты, но только в гривне. Новости Украины - Сегодня, 09:34 17
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