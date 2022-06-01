Новая Почта перестраивает свою работу. Появились новые услуги, в том числе финансовые



В основном речь о финансовых операциях



Для скорых переводов есть услуга перевода «Мгновенный”. Заказать ее можно как в отделении, так и онлайн на сайте компании.

Речь идет о переводах в национальной валюте:

в отделениях максимальная сумма такого перевода составляет 399 999 грн,

через сайт можно перевести 29 999 грн

за услугу придется оплатить комиссию в размере 1,5% от общей суммы или не менее 15 грн.

Если вы будете переводить деньги в отделении, то нужно иметь с собой паспорт. Для онлайн переводов понадобится номер мобильного телефона.

Для международных переводов «Новая почта» предлагает платежную систему Ria или Western Union. С помощью Ria средства можно получить, и только в национальной валюте. А вот Western Union позволяет и получить и отправить перевод. Для этого нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

Обратиться в отделение, где предоставляют услуги NovaPay

Предоставить кассиру свои данные: номер телефона, адрес и ФИО.

Показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Уведомить данные о получателе.

Оплатить перевод и комиссию.

Получите квитанцию, которую передать получателю.

Более подробную информацию можно прочитать на сайте Новой почты, однако помните, что пока действует военное положение, некоторые валютные операции ограничены, в частности перевод денег за границу.

Прочие финансовые услуги



На Новой почте можно оплатить любой счет:

коммуналку,

штрафы,

кредиты,

страховки и т.д.

За переводы нужно оплатить комиссию в размере 1% от суммы.

Также в отделениях можно снять средства с карты, но только в гривне. Новости Украины - Сегодня, 09:34 17 Новая почта — это не только оператор, занимающийся перевозкой грузов и посылок. Компания предлагает своим клиентам и ряд других услуг, в том числе финансовых. Переводы средств по Украине и заграницу, получение денег, снятие средств со счета, оплата счетов и т.д. Расскажем подробнее, какие услуги есть в отделениях Новой почты и как ими воспользоваться.В основном речь о финансовых операцияхДля скорых переводов есть услуга перевода «Мгновенный”. Заказать ее можно как в отделении, так и онлайн на сайте компании.Речь идет о переводах в национальной валюте:в отделениях максимальная сумма такого перевода составляет 399 999 грн,через сайт можно перевести 29 999 грнза услугу придется оплатить комиссию в размере 1,5% от общей суммы или не менее 15 грн.Если вы будете переводить деньги в отделении, то нужно иметь с собой паспорт. Для онлайн переводов понадобится номер мобильного телефона.Для международных переводов «Новая почта» предлагает платежную систему Ria или Western Union. С помощью Ria средства можно получить, и только в национальной валюте. А вот Western Union позволяет и получить и отправить перевод. Для этого нужно придерживаться следующего алгоритма действий:Обратиться в отделение, где предоставляют услуги NovaPayПредоставить кассиру свои данные: номер телефона, адрес и ФИО.Показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.Уведомить данные о получателе.Оплатить перевод и комиссию.Получите квитанцию, которую передать получателю.Более подробную информацию можно прочитать на сайте Новой почты, однако помните, что пока действует военное положение, некоторые валютные операции ограничены, в частности перевод денег за границу.Прочие финансовые услугиНа Новой почте можно оплатить любой счет:коммуналку,штрафы,кредиты,страховки и т.д.За переводы нужно оплатить комиссию в размере 1% от суммы.Также в отделениях можно снять средства с карты, но только в гривне. Новости Украины - Сегодня, 09:34 17

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