Нафтогаз разъяснил ситуацию с майскими платежками за газ. Клиенты в напряженном ожидании



«Наша компания подводит итоги весны. Именно благодаря вам мы работаем 24/7. Информируем, что ваши счета за потребленный газ в мае уже сформированы!», — говорится в сообщении пресс-службы компании.



Клиенты Нафтогаза, которые еще не получили счета за потребленный газ в мае совсем скоро смогут оплатить за голубое топливо.Как сообщает Нафтогаз, все счета уже сформированы.Также в Нафтогазе поблагодарили клиентов, которые даже в такое тяжелое время продолжают платить за коммунальные услуги.Кроме того, в компании добавили, что получить счета можнов личном кабинете на my.gas.ua;в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;на электронную почту (e-mail);Укрпочтой после 25 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.Новости Украины - Сегодня, 10:30 106