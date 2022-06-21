Нафтогаз разъяснил ситуацию с майскими платежками за газ. Клиенты в напряженном ожидании
Клиенты Нафтогаза, которые еще не получили счета за потребленный газ в мае совсем скоро смогут оплатить за голубое топливо.
Как сообщает Нафтогаз, все счета уже сформированы.
«Наша компания подводит итоги весны. Именно благодаря вам мы работаем 24/7. Информируем, что ваши счета за потребленный газ в мае уже сформированы!», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Также в Нафтогазе поблагодарили клиентов, которые даже в такое тяжелое время продолжают платить за коммунальные услуги.
Кроме того, в компании добавили, что получить счета можно
в личном кабинете на my.gas.ua;
в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
на электронную почту (e-mail);
Укрпочтой после 25 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.
Новости Украины - Сегодня, 10:30 106
Как сообщает Нафтогаз, все счета уже сформированы.
«Наша компания подводит итоги весны. Именно благодаря вам мы работаем 24/7. Информируем, что ваши счета за потребленный газ в мае уже сформированы!», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Также в Нафтогазе поблагодарили клиентов, которые даже в такое тяжелое время продолжают платить за коммунальные услуги.
Кроме того, в компании добавили, что получить счета можно
в личном кабинете на my.gas.ua;
в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
на электронную почту (e-mail);
Укрпочтой после 25 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.
Новости Украины - Сегодня, 10:30 106
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