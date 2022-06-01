Украинские военкоматы начали вручать повестки по телефону
В Украине до 23 августа продлена всеобщая мобилизация. Призвать могут кого угодно, даже тех, кто никогда не служил в армии. На время действия в стране военного положения властям даны большие полномочия, касающиеся мобилизации граждан на военную службу. В том числе, законными считаются многие способы вручения повесток. При этом вызов в военкомат по телефону нельзя рассматривать как полностью законный способ. Однако в военное время есть свои нюансы.
О том, кто, в каких местах и каким способом может вручить повестку, рассказали в Ассоциации юристов Украины.
Кто имеет право вручать повестки?
Такое право дано представителям территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП). По сути это — бывший военкомат. Кроме того, повестку могут вручать представители местной власти, а также руководители учреждений, предприятий, включая ФОП, руководители заведений образования, управляющие ОСМД и других объединений многоквартирных домов.
В общем, почти каждый встречный может оказаться кем-то из этого списка, кто как раз торопится к призывнику, чтобы вручить ему повестку.
Где могут вручить повестку?
Тут список еще шире. Ее могут вручить в каком угодно месте: на блокпостах, в магазинах, в спортзале, в бассейне, на пляже, в метро, на рабочем месте. В общем, проще, наверное, отметить те места, где ее вручить не могут. Возможно, в местах лишения свободы, да и то не факт.
Но при этом, прежде чем вручить гражданину повестку, и прежде чем он за нее распишется, нужно точно установить его личность, чтобы убедиться, в те ли руки попал документ.
Что обязательно должно быть указано в повестке?
В ней должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес.
Место работы призывника.
Вид повестки: уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ.
Дата, время и адрес явки.
Перечень необходимых документов, которые нужно иметь при себе.
Название организации, печать, подпись, фамилия, имя, отчество руководителя ТЦКСП.
Возможен ли вызов в военкомат по телефону?
Вручение повесток в устной форме, в том числе по телефону, не предусмотрено законом. Ведь призывник должен лично быть ознакомлен с повесткой и лично расписаться в ее получении. Естественно, заочно подпись поставить невозможно.
Однако такие правила безоговорочно действуют в мирное время. А вот в военное время конституционные права граждан ограничены. Поэтому призывника вполне могут пригласить в военкомат и по телефону. А уже там ему вручат повестку.
Причем ни в каком суде призывник не докажет, что повестка была вручена ему незаконным способом, ибо во время войны граждане фактически ограничены во всех правах. Новости Украины - Сегодня, 11:45 63
О том, кто, в каких местах и каким способом может вручить повестку, рассказали в Ассоциации юристов Украины.
Кто имеет право вручать повестки?
Такое право дано представителям территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП). По сути это — бывший военкомат. Кроме того, повестку могут вручать представители местной власти, а также руководители учреждений, предприятий, включая ФОП, руководители заведений образования, управляющие ОСМД и других объединений многоквартирных домов.
В общем, почти каждый встречный может оказаться кем-то из этого списка, кто как раз торопится к призывнику, чтобы вручить ему повестку.
Где могут вручить повестку?
Тут список еще шире. Ее могут вручить в каком угодно месте: на блокпостах, в магазинах, в спортзале, в бассейне, на пляже, в метро, на рабочем месте. В общем, проще, наверное, отметить те места, где ее вручить не могут. Возможно, в местах лишения свободы, да и то не факт.
Но при этом, прежде чем вручить гражданину повестку, и прежде чем он за нее распишется, нужно точно установить его личность, чтобы убедиться, в те ли руки попал документ.
Что обязательно должно быть указано в повестке?
В ней должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес.
Место работы призывника.
Вид повестки: уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ.
Дата, время и адрес явки.
Перечень необходимых документов, которые нужно иметь при себе.
Название организации, печать, подпись, фамилия, имя, отчество руководителя ТЦКСП.
Возможен ли вызов в военкомат по телефону?
Вручение повесток в устной форме, в том числе по телефону, не предусмотрено законом. Ведь призывник должен лично быть ознакомлен с повесткой и лично расписаться в ее получении. Естественно, заочно подпись поставить невозможно.
Однако такие правила безоговорочно действуют в мирное время. А вот в военное время конституционные права граждан ограничены. Поэтому призывника вполне могут пригласить в военкомат и по телефону. А уже там ему вручат повестку.
Причем ни в каком суде призывник не докажет, что повестка была вручена ему незаконным способом, ибо во время войны граждане фактически ограничены во всех правах. Новости Украины - Сегодня, 11:45 63
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