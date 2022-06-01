Украинцы приютившие вынужденных переселенцев бесплатно могут получить помощь через ПриватБанк
Украинцы, которые предоставили убежище переселенцам (внутренне перемещенным лицам — ВПЛ), могут получить средства от Общества Красного Креста Украины в рамках сотрудничества между Минрегионом, Международной федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
«Организация начинает выплату компенсации за временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения, по программе «Убежище» через платежную систему PrivatMoney», — сообщают в ПриватБанке.
Компенсацию могут получить владельцы жилых помещений, безвозмездно размещающих в них внутриперемещенных лиц (гость должен иметь статус ВПЛ). Размер компенсации составляет 14,77 грн за человека на сутки, 450 грн за человека в месяц.
Денежные средства будут перечислены переводом на банковский счет через платежную систему PrivatMoney.
Для получения компенсации следует:
зарегистрировать свое жилье на сайте, не позднее следующего дня подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, удостоверяющих их лица;
в день прекращения размещения внутренне перемещенного лица или изменения их количества нужно подать заявление с информацией об изменении перечня проживающих лиц;
обратиться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения для получения денежной помощи.
В течение 5 дней органы местной власти могут проверять количество переселенцев и их данные, а также бесплатно ли они проживают .
Школа выживания - Сегодня, 11:21 98
«Организация начинает выплату компенсации за временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения, по программе «Убежище» через платежную систему PrivatMoney», — сообщают в ПриватБанке.
Компенсацию могут получить владельцы жилых помещений, безвозмездно размещающих в них внутриперемещенных лиц (гость должен иметь статус ВПЛ). Размер компенсации составляет 14,77 грн за человека на сутки, 450 грн за человека в месяц.
Денежные средства будут перечислены переводом на банковский счет через платежную систему PrivatMoney.
Для получения компенсации следует:
зарегистрировать свое жилье на сайте, не позднее следующего дня подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, удостоверяющих их лица;
в день прекращения размещения внутренне перемещенного лица или изменения их количества нужно подать заявление с информацией об изменении перечня проживающих лиц;
обратиться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения для получения денежной помощи.
В течение 5 дней органы местной власти могут проверять количество переселенцев и их данные, а также бесплатно ли они проживают .
Школа выживания - Сегодня, 11:21 98
Метки: {keywords}