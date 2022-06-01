Как украинцы тратили деньги в мае. Сколько на бензин, коммуналку и видео игры



В POS-терминалах платили реже, а тратили больше

Общее количество покупок картой в POS-терминалах уменьшилось на 11,9% и составляло в среднем 9 транзакций на одну активную карту за май 2022 года.

За май месяц наблюдается увеличение денежных объемов оплат картой. Держатели карт потратили на 27,4% больше. Средняя сумма чека за год увеличилась на 45% и равна 690 грн.



Наличные деньги снимают больше

Количество операций снятия наличных в банкомате уменьшилось (-40,7%) и составляет одну транзакцию в месяц. Объемы АТМ-транзакций уменьшились на 13,8%, а средняя сумма чека увеличилась на 45% и равнялась 4 776 грн.

Количество операций снятия наличных денег в отделениях банка уменьшилось на 10,6%, а объемы транзакции — на 22,4%.

Расчеты в интернете

За май текущего года по сравнению с тем же периодом 2021 года количество оплат в интернете уменьшилось на 11,4%, а их объемы увеличились на 9,1%. Средняя сумма чека составляла 2 244 грн., что на 23,2% больше, чем в прошлом году.



На что тратили средства

Чаще всего держатели карт оплачивали коммунальные услуги, пополняли мобильные телефоны и платили за видеоигры.

Заметим, что украинцы в 4 раза больше потратили на горючее по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Значительно меньше тратили на услуги курьеров, заказы готовой пищи, магазины косметики, авиа и т. д. билеты, такси и магазины одежды.

За май 2022 отмечается значительное уменьшение активности держателей карт на фоне увеличения денежных объемов платежей. Новости Украины - Сегодня, 13:30 0 Общее количество транзакций по карточкам в мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось на 14%, а денежные объемы увеличились на 9,4%. Об этом «Минфину» сообщили в Украинском процессинговом центре (UPC), обслуживающем карточные операции 19 банков.В POS-терминалах платили реже, а тратили большеОбщее количество покупок картой в POS-терминалах уменьшилось на 11,9% и составляло в среднем 9 транзакций на одну активную карту за май 2022 года.За май месяц наблюдается увеличение денежных объемов оплат картой. Держатели карт потратили на 27,4% больше. Средняя сумма чека за год увеличилась на 45% и равна 690 грн.Наличные деньги снимают большеКоличество операций снятия наличных в банкомате уменьшилось (-40,7%) и составляет одну транзакцию в месяц. Объемы АТМ-транзакций уменьшились на 13,8%, а средняя сумма чека увеличилась на 45% и равнялась 4 776 грн.Количество операций снятия наличных денег в отделениях банка уменьшилось на 10,6%, а объемы транзакции — на 22,4%.Расчеты в интернетеЗа май текущего года по сравнению с тем же периодом 2021 года количество оплат в интернете уменьшилось на 11,4%, а их объемы увеличились на 9,1%. Средняя сумма чека составляла 2 244 грн., что на 23,2% больше, чем в прошлом году.На что тратили средстваЧаще всего держатели карт оплачивали коммунальные услуги, пополняли мобильные телефоны и платили за видеоигры.Заметим, что украинцы в 4 раза больше потратили на горючее по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Значительно меньше тратили на услуги курьеров, заказы готовой пищи, магазины косметики, авиа и т. д. билеты, такси и магазины одежды.За май 2022 отмечается значительное уменьшение активности держателей карт на фоне увеличения денежных объемов платежей. Новости Украины - Сегодня, 13:30 0

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