Каким будет курс доллара в июле. Стоит ли украинцам сейчас скупать валюту



«Также в пользу доллара говорит и тот факт, что экономика США имеет профицит энергоресурсов и не зависит от роста цен на них, в то время как ЕС и Азия вынуждены энергоресурсы импортировать, что снова-таки негативно влияет на стабильность их валюты», — говорит Алексей Кущ в комментарии «Телеграфу».





«Девальвация гривны неминуема, но когда это произойдет и на какую сумму — предугадать фактически невозможно, лично я бы дальше чем на месяц не заглядывал и думаю, что к середине июля за доллар будут давать не более 40 гривен», — подчеркнул Алексей Кущ.

