Как различаются тарифы на проезд по Украине: где и на сколько повысили стоимость?



Где и как изменились цены, узнавала газета «На пенсии«.

КИЕВ



В столице стоимость проезда в частных маршрутках подняли с 8-10 до 15 гривен. Однако не исключено, что цена в ближайшее время снова подскочит — до 20 гривен. А вот в муниципальных автобусах тарифы пока решили не повышать. Здесь цены на проезд сохраняют на прежнем уровне: 8 гривен за билет, или 6,5 гривни, если сразу приобрести 50 поездок на транспортную карту.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Днепре стоимость проезда в маршрутках сейчас составляет 10 гривен, однако обсуждается возможность ее повышения до 20 или даже до 30. Вероятнее всего, в итоге цены поднимут, как и в Киеве, до 15 гривен.

В Павлограде проезд на маршрутах до 10 километров стоит сегодня 12 гривен, более 10 километров — 13 гривен. А маршруты №1 и №8 подорожали до 15 гривен.

В Никополе стоимость проезда повысили до 10 гривен.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

В Белгороде-Днестровском тариф на проезд повысился с 8 до 12 гривен. В Измаиле стоимость поездки с 10 гривен подорожала до 15.

В Одессе возможность повышения цен на проезд пока только обсуждается. Но, вероятно, тарифы поднимут с 10 до 15 гривен. Цены на проезд в трамваях и троллейбусах, уверяют в КП «Одесгорэлектротранс», пока повышаться не будут.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Хмельницкой области повысили цены на ежедневные внутриобластные автобусные рейсы. К примеру, проезд по маршруту Чемеровец — Хмельницкий подорожал со 140 до 160 гривен. Притом количество рейсов сократили.

ПОЛТАВА



С начала лета новые тарифы на проезд в городском транспорте утвердили в Полтаве. Поездка в частной маршрутке теперь стоит 15 гривен; в коммунальном автобусе — 12 гривен; в троллейбусе — 10 гривен.

УЖГОРОД

Подорожала стоимость проезда в общественном транспорте и в Ужгороде. Тариф на поездку в автобусах на городских маршрутах увеличили с 8 гривен до 12.

ЛЬВОВ

С начала июня жители Львова начали платить за проезд в общественном автотранспорте 15 гривен за поездку. Раньше цена составляла 10 гривен. В электротранспорте стоимость проезда осталась на прежнем уровне: 10 гривен, или 8,5 при условии приобретения онлайн-билета.

ЛУЦК

На Волыни в Луцке цены на проезд в маршрутках выросли с 8 до 14 гривен. Что же касается электротранспорта, стоимость билета в троллейбусе пока оставили 6 гривен. Но в ближайшее время ее хотят пересмотреть — поднять до 10 гривен.

ТЕРНОПОЛЬ

В Тернополе цены на проезд повышать не стали. Но решили сократить количество единиц общественного транспорта на 20-25%. Так, в городе на автобусных маршрутах теперь вместо 39 маршруток курсируют 32. К тому же, сократили и количество электротранспорта. Теперь вместо 51 троллейбуса в рабочие дни на маршрутах оставили 44, а в выходные — 27 единиц.

Почти вдвое сократили количество общественного транспорта в Ровно. В Черновицкой области жителей попросили не пользоваться маршрутками без насущной необходимости — чтобы сэкономить топливо. А в Ивано-Франковской — и вовсе на велосипеды пересесть. Новости Украины - Сегодня, 14:00 79 В июне из-за подорожания стоимости дизтоплива и бензина почти во всех областях подскочили тарифы на проезд в общественном транспорте.Где и как изменились цены, узнавала газета «На пенсии«.КИЕВВ столице стоимость проезда в частных маршрутках подняли с 8-10 до 15 гривен. Однако не исключено, что цена в ближайшее время снова подскочит — до 20 гривен. А вот в муниципальных автобусах тарифы пока решили не повышать. Здесь цены на проезд сохраняют на прежнем уровне: 8 гривен за билет, или 6,5 гривни, если сразу приобрести 50 поездок на транспортную карту.ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬВ Днепре стоимость проезда в маршрутках сейчас составляет 10 гривен, однако обсуждается возможность ее повышения до 20 или даже до 30. Вероятнее всего, в итоге цены поднимут, как и в Киеве, до 15 гривен.В Павлограде проезд на маршрутах до 10 километров стоит сегодня 12 гривен, более 10 километров — 13 гривен. А маршруты №1 и №8 подорожали до 15 гривен.В Никополе стоимость проезда повысили до 10 гривен.ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬВ Белгороде-Днестровском тариф на проезд повысился с 8 до 12 гривен. В Измаиле стоимость поездки с 10 гривен подорожала до 15.В Одессе возможность повышения цен на проезд пока только обсуждается. Но, вероятно, тарифы поднимут с 10 до 15 гривен. Цены на проезд в трамваях и троллейбусах, уверяют в КП «Одесгорэлектротранс», пока повышаться не будут.ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬВ Хмельницкой области повысили цены на ежедневные внутриобластные автобусные рейсы. К примеру, проезд по маршруту Чемеровец — Хмельницкий подорожал со 140 до 160 гривен. Притом количество рейсов сократили.ПОЛТАВАС начала лета новые тарифы на проезд в городском транспорте утвердили в Полтаве. Поездка в частной маршрутке теперь стоит 15 гривен; в коммунальном автобусе — 12 гривен; в троллейбусе — 10 гривен.УЖГОРОДПодорожала стоимость проезда в общественном транспорте и в Ужгороде. Тариф на поездку в автобусах на городских маршрутах увеличили с 8 гривен до 12.ЛЬВОВС начала июня жители Львова начали платить за проезд в общественном автотранспорте 15 гривен за поездку. Раньше цена составляла 10 гривен. В электротранспорте стоимость проезда осталась на прежнем уровне: 10 гривен, или 8,5 при условии приобретения онлайн-билета.ЛУЦКНа Волыни в Луцке цены на проезд в маршрутках выросли с 8 до 14 гривен. Что же касается электротранспорта, стоимость билета в троллейбусе пока оставили 6 гривен. Но в ближайшее время ее хотят пересмотреть — поднять до 10 гривен.ТЕРНОПОЛЬВ Тернополе цены на проезд повышать не стали. Но решили сократить количество единиц общественного транспорта на 20-25%. Так, в городе на автобусных маршрутах теперь вместо 39 маршруток курсируют 32. К тому же, сократили и количество электротранспорта. Теперь вместо 51 троллейбуса в рабочие дни на маршрутах оставили 44, а в выходные — 27 единиц.Почти вдвое сократили количество общественного транспорта в Ровно. В Черновицкой области жителей попросили не пользоваться маршрутками без насущной необходимости — чтобы сэкономить топливо. А в Ивано-Франковской — и вовсе на велосипеды пересесть. Новости Украины - Сегодня, 14:00 79

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