Халяву прикрыли. Депутаты Верховной Рады рубанули с плеча
Народные депутаты Верховиной Рады сегодня, 21 июня, утвердили сразу в двух чтениях правительственный законопроект №7418, который предусматривает отмену бесплатной растаможки автомобилей на иностранных номерах, свидетельствуют данные сайта парламента. С 1 июля 2022 года за растаможку евроблях вновь придется платить.
Согласно данным сайта украинского парламента, за принятие проекта закона №7418 проголосовали 248 народных избранников. Закон №7418 теперь должен подписать президент Владимир Зеленский. После опубликования в государственных СМИ он вступит в силу.
Таким образом, с 1 июля 2022 года украинцам за растаможку автомобилей на иностранных номерах вновь придется платить пошлины, акциз и НДС. Правда, бесплатная растаможка, видимо, останется для автомобилей некоторых типов, предназначенных для ВСУ.
Напомним, бесплатную растаможку в Украине ввели в начале апреля. Эта льгота должна была облегчить украинкам покупку автомобилей во время войны, так как многие потеряли транспортные средства в результате преступных действий российских оккупантов. За два месяца в Украину ввезли и бесплатно легализовали более 160 000 евроблях на общую сумму более 17 млрд гривен.
В Кабмине были очень недовольны, что эти миллиарды гривен прошли мимо них. Поэтому они и предложили отменить бесплатную растаможку.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 16:26 23
Согласно данным сайта украинского парламента, за принятие проекта закона №7418 проголосовали 248 народных избранников. Закон №7418 теперь должен подписать президент Владимир Зеленский. После опубликования в государственных СМИ он вступит в силу.
Таким образом, с 1 июля 2022 года украинцам за растаможку автомобилей на иностранных номерах вновь придется платить пошлины, акциз и НДС. Правда, бесплатная растаможка, видимо, останется для автомобилей некоторых типов, предназначенных для ВСУ.
Напомним, бесплатную растаможку в Украине ввели в начале апреля. Эта льгота должна была облегчить украинкам покупку автомобилей во время войны, так как многие потеряли транспортные средства в результате преступных действий российских оккупантов. За два месяца в Украину ввезли и бесплатно легализовали более 160 000 евроблях на общую сумму более 17 млрд гривен.
В Кабмине были очень недовольны, что эти миллиарды гривен прошли мимо них. Поэтому они и предложили отменить бесплатную растаможку.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 16:26 23
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