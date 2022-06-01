В Украине вводят мораторий на повышение коммунальных тарифов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7427 «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного состояния и последующего восстановления». Он предусматривает введение моратория на повышение тарифов.Как сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 229 народных депутатов.Согласно законопроекту, в течение военного положения и шести месяцев после его завершения или отмены нельзя будет повышать:тарифы на услуги распределения газа;тарифы на тепловую энергию, на услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой для всех категорий потребителей;цены на газ для бытовых потребителей.Кроме этого, согласно законопроекту, поставщик природного газа во время действия закона не сможет совершать какие-либо действия для принуждения потребителя к оплате задолженности за потребленные услуги — например, подавать судебные тяжбы, как и прекращать газоснабжение.Как отмечает Железняк, разницу между текущими и рыночными ценами компенсируют благодаря привлечению более 180 млрд грн от международных партнеров.Напомним, в ВР пообещали, что за газ украинцы будут продолжать платить 8 гривен за кубический метр.Новости Украины - Сегодня, 17:35 130