Киевстар с 21 июня вводит специальные условия для ряда абонентов
Киевстар предлагает дополнительные услуги абонентам, подключившим новые тарифы LOVE UA и ВСЕ ВМЕСТЕ LOVE UA. Теперь они могут заказать минуты и SMS-сообщения по специальным условиям.
Мобильный оператор предлагает подключить пакет на 300 минут для звонков на все мобильные и стационарные номера в Украине (включая номера Киевстар), пакет на 50 минут для звонков за границу на номера:
Польши,
Италии,
Германии,
Чехии,
Узбекистана,
Израиля,
США,
Канады ,
Китая,
Румынии,
Индии,
Словакии
или 200 SMS по Украине на номера всех национальных мобильных операторов всего за 50 грн в месяц.
Если абоненту Киевстар не хватит минут на разговоры в основном пакете, можно позвонить по номеру 477*65 и заказать дополнительные минуты в голосовом меню.
Напомним, что тариф LOVE UA доступен абонентам всех форм обслуживания. Его стоимость для абонентов подписки — 150 грн за 4 недели пользования.
В пакет входит:
12 ГБ мобильного Интернета,
1200 минут на Киевстар и другие мобильные и городские номера по Украине;
для контрактных абонентов тариф обойдется в 350 грн в месяц.
В эту стоимость также входит услуга домашнего интернета.
Новости Украины - Сегодня, 20:00 45
Мобильный оператор предлагает подключить пакет на 300 минут для звонков на все мобильные и стационарные номера в Украине (включая номера Киевстар), пакет на 50 минут для звонков за границу на номера:
Польши,
Италии,
Германии,
Чехии,
Узбекистана,
Израиля,
США,
Канады ,
Китая,
Румынии,
Индии,
Словакии
или 200 SMS по Украине на номера всех национальных мобильных операторов всего за 50 грн в месяц.
Если абоненту Киевстар не хватит минут на разговоры в основном пакете, можно позвонить по номеру 477*65 и заказать дополнительные минуты в голосовом меню.
Напомним, что тариф LOVE UA доступен абонентам всех форм обслуживания. Его стоимость для абонентов подписки — 150 грн за 4 недели пользования.
В пакет входит:
12 ГБ мобильного Интернета,
1200 минут на Киевстар и другие мобильные и городские номера по Украине;
для контрактных абонентов тариф обойдется в 350 грн в месяц.
В эту стоимость также входит услуга домашнего интернета.
Новости Украины - Сегодня, 20:00 45
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