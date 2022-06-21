В украинских супермаркетах с ценами бардак: какие продукты подорожали, что подешевело



Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.

Так, по состоянию на 18 июня по сравнению с прошлым месяцем в цене повысились почти все продукты.

Цены на подсолнечное масло



В частности, средняя стоимость подсолнечного масла торговой марки «Олейна» рафинирована (850 мл) повысилась с 58,50 грн до 63,05 грн. «Щедрый Дар» рафинированное поднялось в цене с 61,52 грн до 63,05 грн. За 1000 мл такого же масла придется отдать 63,39 грн.



Цены на свинину



Ценник на свинину также подскочил заметно:

Килограмм свиной грудки подорожал с 117,45 до 127,30,

лопатки с 118,77 до 136,95 грн/кг,

ошейка с 161,87 до 178,55 грн/кг.

Ценник на подчеревок поднялся с 116,71 грн/кг до 135,63 грн/кг,

ребра с 119,82 грн/кг до 137, 30 грн/кг.

Шашлык подорожал с 140,46 грн/кг до 159,45 грн/кг.



Цены на куриные яйца



Куриные яйца торговой марки «Квочка» (С1) подорожали с 28,08 грн до 29,16 грн за 10 штук. А вот «Ясенсвит» (С1) подешевели с 31,40 грн до 27,72 грн за 10 штук. Тридцать штук таких же яиц можно приобрести за 84,20 грн



Цены на сливочное масло



Ценник на сливочное масло торговой марки «Селянське» 72,5% подскочил с 60,18 грн за 200 гр до 64,83 грн. Тем временем, «Яготинськое» 73% подешевело с 62,45 грн до 57,76 грн за 200 гр.



Цены на молоко



А вот средние цены на молоко опустились по сравнению с маем. Так, «Простоквашино» 1% подешевело с 32,90 грн (900 мл) до 32,45 грн, а «Яготинськое» 2,6% (900 мл) с 35,74 грн до 35,50 грн.

Новости Украины - Сегодня, 20:35 135 Крупные украинские супермаркеты Auchan, Novus, Metro и Megamarket обновили цены на яйца, мясо, молоко, сливочное и подсолнечное масло.Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.Так, по состоянию на 18 июня по сравнению с прошлым месяцем в цене повысились почти все продукты.Цены на подсолнечное маслоВ частности, средняя стоимость подсолнечного масла торговой марки «Олейна» рафинирована (850 мл) повысилась с 58,50 грн до 63,05 грн. «Щедрый Дар» рафинированное поднялось в цене с 61,52 грн до 63,05 грн. За 1000 мл такого же масла придется отдать 63,39 грн.Цены на свининуЦенник на свинину также подскочил заметно:Килограмм свиной грудки подорожал с 117,45 до 127,30,лопатки с 118,77 до 136,95 грн/кг,ошейка с 161,87 до 178,55 грн/кг.Ценник на подчеревок поднялся с 116,71 грн/кг до 135,63 грн/кг,ребра с 119,82 грн/кг до 137, 30 грн/кг.Шашлык подорожал с 140,46 грн/кг до 159,45 грн/кг.Цены на куриные яйцаКуриные яйца торговой марки «Квочка» (С1) подорожали с 28,08 грн до 29,16 грн за 10 штук. А вот «Ясенсвит» (С1) подешевели с 31,40 грн до 27,72 грн за 10 штук. Тридцать штук таких же яиц можно приобрести за 84,20 грнЦены на сливочное маслоЦенник на сливочное масло торговой марки «Селянське» 72,5% подскочил с 60,18 грн за 200 гр до 64,83 грн. Тем временем, «Яготинськое» 73% подешевело с 62,45 грн до 57,76 грн за 200 гр.Цены на молокоА вот средние цены на молоко опустились по сравнению с маем. Так, «Простоквашино» 1% подешевело с 32,90 грн (900 мл) до 32,45 грн, а «Яготинськое» 2,6% (900 мл) с 35,74 грн до 35,50 грн.Новости Украины - Сегодня, 20:35 135

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