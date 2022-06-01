Завтра в Луганске дожди с грозами, и так до конца недели



«С 21:00 21 июня до 21:00 22 июня на территории региона переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром, днем местами кратковременный дождь, местами гроза; ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, утром, днем при грозе местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днем 21-26 градусов тепла», — говорится в сообщении.



В ЦГМ уточнили, что в Алчевске, Краснодоне, Луганске температура воздуха ночью составит от 14 до 16 градусов тепла, днем — 24-26 градусов.

В Антраците, Красном Луче, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 15-17 градусов, днем — от 22 до 24 градусов тепла.

Температуру в Стаханове, Первомайске, Перевальске синоптики прогнозируют ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем — 23-25 градусов.

Согласно предварительному прогнозу ожидается неустойчивый характер погоды, местами по территории Луганщины пройдут дожди с грозами, температурный фон понизится на 4-6 градусов.

Погода в Луганске - Сегодня, 23:01 76 Температура воздуха на Луганщине 22 июня будет колебаться от плюс 14 градусов ночью до 26 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 21 июня до 21:00 22 июня на территории региона переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром, днем местами кратковременный дождь, местами гроза; ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, утром, днем при грозе местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днем 21-26 градусов тепла», — говорится в сообщении.В ЦГМ уточнили, что в Алчевске, Краснодоне, Луганске температура воздуха ночью составит от 14 до 16 градусов тепла, днем — 24-26 градусов.В Антраците, Красном Луче, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 15-17 градусов, днем — от 22 до 24 градусов тепла.Температуру в Стаханове, Первомайске, Перевальске синоптики прогнозируют ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем — 23-25 градусов.Согласно предварительному прогнозу ожидается неустойчивый характер погоды, местами по территории Луганщины пройдут дожди с грозами, температурный фон понизится на 4-6 градусов.Погода в Луганске - Сегодня, 23:01 76

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