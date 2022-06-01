Рубль окончательно «дожимает» доллар и евро. Зато гривна стабильна
В Луганске с 22 июня 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
54,7081 рубля
1 ЕВРО
57,4566 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Вчера, 21 июня курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
56,1727 рубля
1 ЕВРО
58,8003 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 04:00 94
1 доллар США
54,7081 рубля
1 ЕВРО
57,4566 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Вчера, 21 июня курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
56,1727 рубля
1 ЕВРО
58,8003 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 04:00 94
Метки: {keywords}