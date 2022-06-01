Выехавших за границу украинцев будут лишать выплат
Кабмин определил новые условия выплат по безработице для украинцев, которые выехали из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.
По его словам, украинцы теперь теряют статус и выплаты по безработице, если они находится за границей более 30 дней во время действия военного положения в стране.
Ранее стало известно, что правительство выделило почти 1,3 миллиарда гривен для осуществления выплат по безработице во время войны.
Новости Украины - Сегодня, 08:18 57
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