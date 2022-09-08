В колбасе из русских магазинов обнаружена бактерия листерии, — Минздрав Израиля
Минздрав Израиля предупреждает об опасной находке: в двух сортах колбасы в русских магазинах обнаружена кишечная бактерия листерии. Серии и номера партий указываются.
В двух видах колбасы из русских магазинов обнаружена опасная бактерия листерии.
Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.
По предоставленной информации, в колбасах торговой марки «Дымов» обнаружена кишечная бактерия, которая вызывает пищевое отравление — листриоз.
Указаны сорта и номера партий:
7-290003-018512
08/09/22
7-290003-018529
08/09/22
Листериоз — это пищевая бактериальная инфекция, которое приводит к плачевным последствиям у беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Чаще всего бактерия листерия находится в неправильно обработанных и приготовленных мясных блюдах или непастеризованных молочных продуктах.
Медики предупреждают: при попадании в организм этой опасной инфекции, могут появиться следующие симптомы:
Повышение температуры,
Боли в мышцах,
Тошнота,
Диарея.
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