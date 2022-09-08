Минздрав Израиля предупреждает об опасной находке: в двух сортах колбасы в русских магазинах обнаружена кишечная бактерия листерии. Серии и номера партий указываются.В двух видах колбасы из русских магазинов обнаружена опасная бактерия листерии.Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.По предоставленной информации, в колбасах торговой марки «Дымов» обнаружена кишечная бактерия, которая вызывает пищевое отравление — листриоз.Указаны сорта и номера партий:7-290003-01851208/09/227-290003-01852908/09/22Листериоз — это пищевая бактериальная инфекция, которое приводит к плачевным последствиям у беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Чаще всего бактерия листерия находится в неправильно обработанных и приготовленных мясных блюдах или непастеризованных молочных продуктах.Медики предупреждают: при попадании в организм этой опасной инфекции, могут появиться следующие симптомы:Повышение температуры,Боли в мышцах,Тошнота,Диарея.Новости в Мире - Сегодня, 07:45 110