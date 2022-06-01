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В Луганске объявили штормовое предупреждение: гроза, сильный ветер

verter Сегодня, 10:4537Новости
В Луганске объявили штормовое предупреждение: гроза, сильный ветер
Гроза и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Луганске и местами по территории региона днем 22 июня. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Днем 22 июня местами по территории Луганщины и в Луганске ожидаются грозы, при грозе усиление ветра 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 09:38 166

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