В Луганске объявили штормовое предупреждение: гроза, сильный ветер



«Днем 22 июня местами по территории Луганщины и в Луганске ожидаются грозы, при грозе усиление ветра 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.



Гроза и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Луганске и местами по территории региона днем 22 июня. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 09:38 166