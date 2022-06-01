В Киеве зарегистрированы массовые отравления шаурмой. Пострадали трое детей



«По данному случаю возбуждено уголовное производство. Проводятся следственные действия. Также проводятся мероприятия по недопущению реализации этого мяса на территории Киева. Планируется массовая проверка по городу лотков с шаурмой», — отметил Рубан.



По данным Госпотребслужбы, зарегистрировано 23 случая отравления шаурмой, в том числе пострадали трое детей. По данному случаю возбуждено уголовное производство.В Киеве планируют массовую проверку торговых точек, реализующих шаурму. Это связано со случаями отравления в Дарницком районе, сообщил начальник главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.По его словам, зарегистрировано 23 случая отравления, в том числе пострадали трое детей. Фаст-фуд продавали из лотков в Дарницком районе Киева. Люди отравились мясом, которое добавляли в шаурму. Предприятие, торговавшие уличной едой, закрыли, а все оборудование демонтировали.Случаи недомогания связаны с употреблением шаурмы, приобретенной в павильонах по ул. Ахматовой и Урловской в Дарницком районе.Также с 16 по 20 июня поступили экстренные сообщения по поводу заболеваний кишечной группой инфекций, связанных с употреблением шаурмы с третьей точки — на просп. Бажана.Ранее сообщалось, Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел начало переговоры с руководством сети McDonald's относительно возобновления работы в Украине.[img]https://a4p.adpartner.pro/ssp/match?redirect=https://inv-nets.admixer.net/adxcm.aspx?ssp=5942A2DB-845D-4521-B8C1-8F2E4FE4D122&id={user_id}[/img][img]https://dm-eu.hybrid.ai/match?id=177&vid=0af0fceb-f58f-4c55-aa9f-07c6c4dd0276[/img]Красота и здоровье - Сегодня, 09:09 120