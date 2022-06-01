Беженцы в шоке: истекает 90-дневный срок пребывания в ЕС. Что делать



«Если гражданин Украины декларирует, что прибыл в Польшу, убегая от войны в Украине, то в случае положительного решения полномочного лица пограничной службы Польши (в большинстве случаев так и происходит) он получает право на въезд и статус», — говорят в посольстве.



Военные действия вынудили выехать за границу более 6 миллионов украинцев. Большинство из них находится в странах Евросоюза, которые ближе всего к Украине и с которыми у нас безвиз:Польша,Словакия,Венгрия,Румыния.По правилам безвизового режима, украинцы без оформления статуса временной защиты могут находиться в стране ЕС 90 дней в течение 180 дней. Если этот срок превышен, то находиться в зоне Шенгена нельзя без соответствующего разрешения.Как быть украинцам, у которых истек 90-дневный срок, можно ли его продлить и стоит ли возвращаться, рассказали в ТСН.Безвиз и срок в 90 днейБезвизовый режим позволяет пребывание в странах-членах ЕС (кроме Великобритании и Ирландии), а также в странах-участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней.То есть, со дня пересечения границы вам необходимо отсчитать 180 дней назад и проверить, были ли в ЕС более 90 дней за этот период без наличия вида на жительство в той или иной стране.Если этот срок превышен, то вы не можете находиться в зоне Шенгена без соответствующего разрешения. Вид на жительство не учитывается в Германии, но продолжает действовать в других странах.Что делать, если 90 дней истеклиЕсли вы находитесь в другой стране и ваш срок в 90 дней истек, нужно получить разрешение на проживание — в той стране, где вы находитесь. В Германии это правило отменили с 24 февраля до 31 августа. Но нужно подать заявление непосредственно на территории ФРГ.Для того чтобы находится в другой стране легально по истечении 90-дневного срока, нужно подать заявление в миграционную службу по месту временного пребывания на получение гуманитарной защиты. Важен сам факт подачи, а не выдача разрешения.Есть и другой вариант — после 90 дней поехать в те страны, которые предоставляют дополнительные дни к европейскому безвизу. Сейчас их есть четыре — Хорватия, Болгария, Кипр и Румыния.Если вы не планируете оформлять статус временной защиты в одной из стран ЕС, то можно переехать в одну из указанных стран и находится там еще 90 дней по биометрическому паспорту.Например, вы 90 дней прожили в Чехии и пока не готовы возвращаться в Украину. Вы можете переехать с биометрическим паспортом в Хорватию или Болгарию и прожить там еще 90 дней. После вы можете поехать в Румынию, а оттуда — в Италию. Это не будет считаться нарушением сроков пребывания за границей, так как по этому принципу учитываются только поездки в страны шенгенской зоны.Повторное пересечение границы по истечении 90 днейУкраинцы, которые пробыли на территории ЕС более 90 дней опасаются, что могут возникнуть проблемы с пересечением границы во время краткосрочной поездки домой. Однако украинским беженцам в Польше беспокоиться не о чем.Как объяснили в Посольстве Украины в Гданске, в соответствии со ст. 2 п. 1 Закона Республики Польша «О предоставлении помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства»:пребывание всех граждан Украины, прибывших на законных основаниях после 24 февраля и во время пограничного контроля задекларировали намерение остаться в Польше — считается легальным в течение 18 месяцев (от 24 февраля 2022 года);эти граждане Украины получили так называемый статус убежища;чтобы не возникло проблем, гражданам Украины рекомендуют оформить специальный номер PESEL в местной администрации по месту проживания.Такие граждане имеют право выезжать из Польши и вернуться назад, если срок выезда составляет не более 30 дней. Выезды на меньший промежуток времени не принимаются во внимание, несмотря на их количество и продолжительность.Однако и тут есть нюансы. Если украинцы едут в Польшу не из-за войны, а их въезд имеет признаки регулярного пограничного движения, то их перемещение подпадает под правила Шенгенского кодекса о границах (наличие биометрического паспорта и соблюдения 90-дневного срока в течение 180 дней).Школа выживания - Сегодня, 11:11 226