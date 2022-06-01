Клиенты Vodafone могут убедиться, что их родные снова в сети и точно получили отправленные сообщения



Мобильный операторов сотовой связи «Vodafone Украина» запускает бесплатную услугу «Абонент на связи», которая позволяет узнать, получил ли адресат сообщение и есть ли у него связь, сообщили в пресс-службе оператора.



«Клиенты Vodafone могут убедиться, что родные и близкие снова на связи и точно получили отправленные сообщения», — пишут в пресс-службе.





Как активировать оповещения

Чтобы активировать функцию:

необходимо поставить восклицательный знак и пробел перед текстом вашего сообщения (![пробел] текст вашего сообщения).

абонент получит текст в обычном формате, без дополнительных символов.

Когда адресат получит сообщение, отправитель узнает об этом в полученном SMS с текстом:

«Сообщение успешно доставлено. Абонент связи».

Если сообщение не будет доставлено в течение 72 часов после отправки, отправителю придет следующее уведомление:

«SMS не доставлено. Нет связи с абонентом или ошибка в номере».

Новая функция бесплатна и доступна всем клиентам «Vodafone Украина». Отправка сообщений доступна на номера всех операторов Украины. Стоимость SMS зависит от тарифного плана.



Как ранее информировал журналисты, с 1 июля оператор «Vodafone Украина» повышает стоимость всех актуальных тарифов SuperNet и Joice. Она поднимется на 15-40 грн в месяц. Абоненты уже получают SMS с уведомлением об изменениях.

Источник: УБР Новости Украины - Сегодня, 06:26 619 Vodafone начинает оповещать пользователей о восстановлении потерянной связи с абонентами. Функция бесплатна и доступна всем клиентам Vodafone Украина. Отправлять SMS можно на номера всех операторов страны. Стоимость отправки SMS — согласно условиям тарифного плана.Мобильный операторов сотовой связи «Vodafone Украина» запускает бесплатную услугу «Абонент на связи», которая позволяет узнать, получил ли адресат сообщение и есть ли у него связь, сообщили в пресс-службе оператора.Как активировать оповещенияЧтобы активировать функцию:необходимо поставить восклицательный знак и пробел перед текстом вашего сообщения (![пробел] текст вашего сообщения).абонент получит текст в обычном формате, без дополнительных символов.Когда адресат получит сообщение, отправитель узнает об этом в полученном SMS с текстом:Если сообщение не будет доставлено в течение 72 часов после отправки, отправителю придет следующее уведомление:Новая функция бесплатна и доступна всем клиентам «Vodafone Украина». Отправка сообщений доступна на номера всех операторов Украины. Стоимость SMS зависит от тарифного плана.Как ранее информировал журналисты, с 1 июля оператор «Vodafone Украина» повышает стоимость всех актуальных тарифов SuperNet и Joice. Она поднимется на 15-40 грн в месяц. Абоненты уже получают SMS с уведомлением об изменениях.Источник: УБР Новости Украины - Сегодня, 06:26 619

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