Пришлось уволить миллион людей. Как малый бизнес видит свое будущее в Украине



Об этом свидетельствуют результаты опроса 887 собственников и СЕО предприятий, проведенного Министерством цифровой трансформации.

Как показывает исследование, 46,8% предприятий остановлены или почти остановлены, сравнивая с периодом до 23 февраля 2022 года. Индекс активности бизнеса составляет 22.73/100.



Потери бизнеса

Общие прямые потери малого и среднего бизнеса с 24.02.2022 оцениваются в $85 млрд. Средний ожидаемый показатель объемов реализованной продукции в 2022 году — 48%.



Утрата кадров:

20% — сокращение или более 1 млн сотрудников (часть попала под мобилизацию);

20% — отправлено в отпуск;

27% — сокращение зарплат.

Чаще всего мешают сейчас возобновлять и развивать бизнес — отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов, непрогнозируемость развития ситуации в Украине и отсутствие достаточного капитала.

Ожидание бизнеса



55,9% бизнесов ориентируются на внутренний рынок. 21,7% на внутренний и экспорт — развивали еще до войны. 16,8% ориентируются на внутренний, но планируют развивать экспорт.

Всего у 6% бизнесов есть и адаптированная стратегия, и бизнес-план с учетом новых реалий. 55,5% в процессе обдумывания и интуитивного управления, 20,4% имеют стратегию и гибко адаптируют свои планы, у 11,1% вообще нет и не видят смысла.



75,1% бизнесов не взаимодействуют с представителями ОГА (ОВА) и территориальных общин по восстановлению развития предпринимательства.

Новости Украины - Сегодня, 13:00 56 Около 47% компаний приостановили работу из-за военных действий и всего 6% адаптировались к ней.Об этом свидетельствуют результаты опроса 887 собственников и СЕО предприятий, проведенного Министерством цифровой трансформации.Как показывает исследование, 46,8% предприятий остановлены или почти остановлены, сравнивая с периодом до 23 февраля 2022 года. Индекс активности бизнеса составляет 22.73/100.Потери бизнесаОбщие прямые потери малого и среднего бизнеса с 24.02.2022 оцениваются в $85 млрд. Средний ожидаемый показатель объемов реализованной продукции в 2022 году — 48%.Утрата кадров:20% — сокращение или более 1 млн сотрудников (часть попала под мобилизацию);20% — отправлено в отпуск;27% — сокращение зарплат.Чаще всего мешают сейчас возобновлять и развивать бизнес — отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов, непрогнозируемость развития ситуации в Украине и отсутствие достаточного капитала.Ожидание бизнеса55,9% бизнесов ориентируются на внутренний рынок. 21,7% на внутренний и экспорт — развивали еще до войны. 16,8% ориентируются на внутренний, но планируют развивать экспорт.Всего у 6% бизнесов есть и адаптированная стратегия, и бизнес-план с учетом новых реалий. 55,5% в процессе обдумывания и интуитивного управления, 20,4% имеют стратегию и гибко адаптируют свои планы, у 11,1% вообще нет и не видят смысла.75,1% бизнесов не взаимодействуют с представителями ОГА (ОВА) и территориальных общин по восстановлению развития предпринимательства.Новости Украины - Сегодня, 13:00 56

Метки: {keywords}