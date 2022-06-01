АЗС начали снижать цены на бензин и дизтопливо, автогаз — без изменений



Об этом пишет «Хвиля» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».



Так, стоимость бензина А-95+ повысилась на 75 коп. по сравнению с предыдущим торговым днем — 52,32 грн./л.

Обычный бензин А-95 и бензин А-92 подешевели на 9 коп. и 63 коп. соответственно.

Бензин А-95 стоит в среднем по Украине — 50,74 грн./л;

бензин А-92 — 49,67 грн./л.

Также немного подешевело дизтопливо:

премиальное на 13 коп. до 57,95 грн./л,

обычное на 2 коп. — до 56,56 грн./л.

Автогаз за сутки в цене не изменился — 42,04 грн./л.

Новости Украины - Сегодня, 14:14 122 Цены на топливо в Украине к вечеру 21 июня незначительно изменились: премиальный бензин А-95 подорожал, а остальные виды топлива — либо подешевели, либо остались в прежней ценовой нише.Об этом пишет «Хвиля» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».Так, стоимость бензина А-95+ повысилась на 75 коп. по сравнению с предыдущим торговым днем — 52,32 грн./л.Обычный бензин А-95 и бензин А-92 подешевели на 9 коп. и 63 коп. соответственно.Бензин А-95 стоит в среднем по Украине — 50,74 грн./л;бензин А-92 — 49,67 грн./л.Также немного подешевело дизтопливо:премиальное на 13 коп. до 57,95 грн./л,обычное на 2 коп. — до 56,56 грн./л.Автогаз за сутки в цене не изменился — 42,04 грн./л.Новости Украины - Сегодня, 14:14 122

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