Пенсии сегодня. Новые нюансы: получение и возобновление выплат. Инструкция
Получение и возобновление выплаты пенсии переселенцам после получения статуса внутренне перемещенного лица регулируется на законодательном уровне и имеет определенные особенности.
Куда обращаться для возобновления пенсии
Пенсию внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) возобновляют и выплачивают территориальные органы Пенсионного фонда Украины по месту их фактического проживания/пребывания, независимо от факта регистрации места проживания/пребывания.
Выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), не выплаченных за период до месяца возобновления их выплаты, ВПЛ и лицам, которые отказались от справки о взятии на учет ВПЛ и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории, осуществляются в соответствии с законным порядком.
Что нужно для возобновления пенсии ВПЛ?
Порядок возобновления выплаты пенсии ВПЛ такой:
Открыть ВПЛ счет в Ощадбанке.
Согласно постановлению КМУ Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам выплата назначенных ВПЛ пенсий производится через счета и сеть учреждений и устройств данного банка с возможностью получения наличных средств и проведение безналичных операций через сеть учреждений и устройств любых банков только на территории, где органы государственной власти осуществляют свои возможности в полном объеме. Однако выплата пенсий лицам с инвалидностью I группы и другим лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, по их письменному заявлению могут осуществляться Укрпочтой с доставкой по фактическому месту жительства/нахождения таких лиц.
Обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и представить следующие документы:
заявление о запросе пенсионного дела;
копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (дополнительно предъявляется оригинал справки);
документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
документ, удостоверяющий личность пенсионера (паспорт, пенсионное удостоверение);
заявление о перечислении пенсии на счет в Ощадбанке;
две фотографии 2,5x3.
Территориальный орган ПФУ идентифицирует личность заявителя, фиксирует место и время его обращения, сравнивает полученные данные с данными, обрабатываемых в базах данных Пенсионного фонда Украины, с учетом данных Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.
На основании соответствующего решения территориальный орган ПФУ возобновляет пенсию.
Платежная карта, на которую засчитываются пенсия ВПЛ, одновременно является пенсионным удостоверением.
Школа выживания - Сегодня, 15:15 7
Куда обращаться для возобновления пенсии
Пенсию внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) возобновляют и выплачивают территориальные органы Пенсионного фонда Украины по месту их фактического проживания/пребывания, независимо от факта регистрации места проживания/пребывания.
Выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), не выплаченных за период до месяца возобновления их выплаты, ВПЛ и лицам, которые отказались от справки о взятии на учет ВПЛ и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории, осуществляются в соответствии с законным порядком.
Что нужно для возобновления пенсии ВПЛ?
Порядок возобновления выплаты пенсии ВПЛ такой:
Открыть ВПЛ счет в Ощадбанке.
Согласно постановлению КМУ Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам выплата назначенных ВПЛ пенсий производится через счета и сеть учреждений и устройств данного банка с возможностью получения наличных средств и проведение безналичных операций через сеть учреждений и устройств любых банков только на территории, где органы государственной власти осуществляют свои возможности в полном объеме. Однако выплата пенсий лицам с инвалидностью I группы и другим лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, по их письменному заявлению могут осуществляться Укрпочтой с доставкой по фактическому месту жительства/нахождения таких лиц.
Обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и представить следующие документы:
заявление о запросе пенсионного дела;
копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (дополнительно предъявляется оригинал справки);
документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
документ, удостоверяющий личность пенсионера (паспорт, пенсионное удостоверение);
заявление о перечислении пенсии на счет в Ощадбанке;
две фотографии 2,5x3.
Территориальный орган ПФУ идентифицирует личность заявителя, фиксирует место и время его обращения, сравнивает полученные данные с данными, обрабатываемых в базах данных Пенсионного фонда Украины, с учетом данных Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.
На основании соответствующего решения территориальный орган ПФУ возобновляет пенсию.
Платежная карта, на которую засчитываются пенсия ВПЛ, одновременно является пенсионным удостоверением.
Школа выживания - Сегодня, 15:15 7
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