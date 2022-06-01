Сколько теперь будет стоить ввоз автомобилей из Европы. Калькулятор в шоке

Растаможка автомобилей, несмотря на продолжавшийся несколько месяцев бензиновый кризис, остается актуальным вопросом для многих украинцев.Правительство решило, отменить «нулевое растаможивание», предлагаем узнать, сколько в среднем нужно заплатить за ввоз «евроблях» в Украину.Как происходит процесс растаможиванияСама процедура предполагает несколько этапов, прежде чем автомобиль заедет в гараж нового владельца. Купив автомобиль, нужно оформить документы на него за рубежом. Возможная опция — отправить фото документов таможенному брокеру в Украину, но это не обязательно.Одна из самых сложных операций — это пересечение границы. Далее следует получить сертификат соответствия и растаможить авто в Украине. В завершение следует поставить машину на учет в сервисном центре МВД.Для помощи с «бумажными» вопросами можно воспользоваться услугами таможенного брокера. Его услуги стоят 300-600 долларов США (8,9-17,8 тыс. грн) — это оформление импорта, планирование сделок, юридическое сопровождение.При покупке подержанного автомобиля обратите внимание: он должен соответствовать экологическому стандарту Евро 2 или выше, для новых авто это Евро 5. После покупки его нужно снять с учета, «пересадить» на транзитные номера и в течение 30 дней завезти в Украину.Пересечение границыПри пересечении границы таможенный инспектор ставит штамп на экспортную декларацию. Если предварительная декларация не оформлена, придется уплатить авансовые таможенные платежи в гривне.Европейские автомобили имеют VIN-код, позволяющий проверить экологический стандарт на таможне. Если вдруг это невозможно, необходимо получить сертификат соответствия в специализированном центре в Украине — средняя стоимость 1400 грн.При таможенном оформлении авто заезжает в зону таможенного контроля, где за каждые дополнительные сутки простоя придется заплатить по 90 грн. В этот период таможня рассчитывает все платежи с доплатой со стороны водителя или возвращением разницы. Если «евробляха» ранее нарушала таможенные правила, придется осуществить официальный платеж в бюджет в размере 8500 грн — это добровольный взнос во избежание штрафов.Уже в Украине владельцу автомобиля нужно получить сертификат соответствия национальным стандартам. Стоимость — в среднем 3000 грн. Чтобы завершить процедуру растаможки, все документы подаются в сервисный центр МВД и уплачиваются 600 грн админуслуг и налог в Пенсионный фонд (3-5% от стоимости авто без НДС).Считаем стоимостьПо информации Укравтопрома, за время действия законопроекта, освободившего от уплаты НДС, акцизной пошлины и ввозной пошлины на легковые авто, в Украину ввезли 111 тыс. пользовательских машин. Самыми популярными моделями стали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Megane.В Польше на сайтах по продаже автомобилей б/у Volkswagen Golf продают ориентировочно за 6000 евро (186,5 тыс. грн). Преобладают модели 2009-2011 годов выпуска с двигателями от 1,5 литра. Почти аналогичная ситуация с пользованными Volkswagen Passat, средняя цена на которые составляет 6-7 тыс. евро, чем новее — тем дороже.Среди предложений можно найти и Renault Megane за 4000-5000 евро (124-155 тыс. грн). У многих моделей двигатели имеют объем до 1,5 л и год производства — до 2010-го, что и приводит к более низкой цене.Если считать стоимость условного Volkswagen Golf за 6000 евро с «нулевым растаможиванием», то есть без ввозной пошлины и акциза, стоимость авто со всеми платежами составит 6748 евро (209,8 тыс. грн). Налог в Пенсионный фонд — это 5524 грн, регистрация авто — 600 грн, получение сертификата соответствия — 4400 грн, условная стоянка на таможне 3 дня — 480 грн, а также услуги таможенного брокера — 12 тыс. грн. Без дополнительных услуг сумма с таможенными платежами будет составлять 6200 евро (192,8 тыс. грн).В случае если акциз и ввозная пошлина будут возвращены, за растаможку авто с обязательными платежами придется заплатить на 3000 евро больше — ориентировочно 9200 евро (286 тыс. грн). Если требуются дополнительные услуги (брокер, парковка, сертификат соответствия), сумма возрастет до 9768 евро (303,7 тыс. грн).В Верховной Раде зарегистрировали пакет законов, предусматривающих изменения в процедуре растаможки автомобилей. В общем, предлагают вернуть акциз и пошлину на «евробляхи», за исключением только тех автомобилей, которые предназначены для нужд Вооруженных сил Украины.В то же время украинцам должны разрешить растаможивать авто онлайн за несколько кликов с помощью государственного приложения «Дія». В одном приложении можно будет подать декларацию и осуществить все платежи, что должно уменьшить коррупционную составляющую.Стоимость растаможки хотят рассчитывать по новой формуле, не считая цены самого авто. Учитывать возраст, тип и объем двигателя, эксклюзивность машины.Новости Украины - Сегодня, 15:03 59