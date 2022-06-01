ПриватБанк запустил новую услугу не для всех



Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Сервис позволяет просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО).



По сути «Касса» — это сочетание онлайн-кабинета и приложения для POS-терминала. Отмечается, что «Касса» это приложение, которое встроено в POS-терминал и может выполнять такие функции кассового аппарата:

продажа товаров;

оформление инкассации;

внесение в кассу наличных денег для размена и прочее.

Кроме этого, через онлайн-кабинет сервиса «Касса» можно регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу, следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.

Как подключиться к сервису?



В ПриватБанке отмечают, что стоимость сервиса «Касса» учтена в тарифе по эквайрингу.

Чтобы подключиться, нужно быть клиентом финучреждения и зарегистрироваться в личном кабинете согласно инструкции.

После этого ПриватБанк установит POS-терминал с приложением «Касса».

Новости Украины - Сегодня, 16:03 103 ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей под названием «Касса». Это программный кассовый аппарат на платежных POS-терминалах.Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.Сервис позволяет просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО).По сути «Касса» — это сочетание онлайн-кабинета и приложения для POS-терминала. Отмечается, что «Касса» это приложение, которое встроено в POS-терминал и может выполнять такие функции кассового аппарата:продажа товаров;оформление инкассации;внесение в кассу наличных денег для размена и прочее.Кроме этого, через онлайн-кабинет сервиса «Касса» можно регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу, следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.В ПриватБанке отмечают, что стоимость сервиса «Касса» учтена в тарифе по эквайрингу.Чтобы подключиться, нужно быть клиентом финучреждения и зарегистрироваться в личном кабинете согласно инструкции.После этого ПриватБанк установит POS-терминал с приложением «Касса».Новости Украины - Сегодня, 16:03 103

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