ПриватБанк запустил новую услугу не для всех
ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей под названием «Касса». Это программный кассовый аппарат на платежных POS-терминалах.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Сервис позволяет просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО).
По сути «Касса» — это сочетание онлайн-кабинета и приложения для POS-терминала. Отмечается, что «Касса» это приложение, которое встроено в POS-терминал и может выполнять такие функции кассового аппарата:
продажа товаров;
оформление инкассации;
внесение в кассу наличных денег для размена и прочее.
Кроме этого, через онлайн-кабинет сервиса «Касса» можно регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу, следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.
Как подключиться к сервису?
В ПриватБанке отмечают, что стоимость сервиса «Касса» учтена в тарифе по эквайрингу.
Чтобы подключиться, нужно быть клиентом финучреждения и зарегистрироваться в личном кабинете согласно инструкции.
После этого ПриватБанк установит POS-терминал с приложением «Касса».
Новости Украины - Сегодня, 16:03 103
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Сервис позволяет просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО).
По сути «Касса» — это сочетание онлайн-кабинета и приложения для POS-терминала. Отмечается, что «Касса» это приложение, которое встроено в POS-терминал и может выполнять такие функции кассового аппарата:
продажа товаров;
оформление инкассации;
внесение в кассу наличных денег для размена и прочее.
Кроме этого, через онлайн-кабинет сервиса «Касса» можно регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу, следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.
Как подключиться к сервису?
В ПриватБанке отмечают, что стоимость сервиса «Касса» учтена в тарифе по эквайрингу.
Чтобы подключиться, нужно быть клиентом финучреждения и зарегистрироваться в личном кабинете согласно инструкции.
После этого ПриватБанк установит POS-терминал с приложением «Касса».
Новости Украины - Сегодня, 16:03 103
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