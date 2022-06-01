В декабре инфляция превысит 20%. Готова ли Украина к такому сценарию?



«Качество макроэкономического менеджмента на совершенно ином уровне. У меня есть твердая вера, что мы сможем избежать ошибок тех лет, когда ситуация в стране характеризовалась стремительным падением производства, попыткой решить эти проблемы печатью денег», — говорит Николайчук.

Однако не стоит забывать и об общемировой инфляционной тенденции. Особенно ощутимо это наблюдается в регионе Восточной Европы, так как военный конфликт нарушил многочисленные региональные бизнес-проекты, цепи поставок, привел к дефициту товаров и массовой эмиграции работоспособного населения.



К примеру, в Эстонии инфляция достигла почти 19%, в Польше — 12%, в Чехии — 14%. Кроме того, удорожание многих товаров в украинских магазинах также обусловлено проблемами с логистикой, ведь некоторые подъездные пути разрушены или до сих пор контролируются российскими войсками.

Новости Украины - Сегодня, 17:02 135 В Нацбанке считают, что к декабрю уровень инфляции в стране превысит 20%, однако финрегулятор готов к такому развитию. При этом в руководстве уверены, что не допустят появления признаков гиперинфляции. Об этом рассказал зампредседателя НБУ Сергей Николайчук. По его словам, повторение ситуации 1990-х годов не произойдет, так как сегодня в Украине полностью сформированы все государственные институты.«Качество макроэкономического менеджмента на совершенно ином уровне. У меня есть твердая вера, что мы сможем избежать ошибок тех лет, когда ситуация в стране характеризовалась стремительным падением производства, попыткой решить эти проблемы печатью денег», — говорит Николайчук.Однако не стоит забывать и об общемировой инфляционной тенденции. Особенно ощутимо это наблюдается в регионе Восточной Европы, так как военный конфликт нарушил многочисленные региональные бизнес-проекты, цепи поставок, привел к дефициту товаров и массовой эмиграции работоспособного населения.К примеру, в Эстонии инфляция достигла почти 19%, в Польше — 12%, в Чехии — 14%. Кроме того, удорожание многих товаров в украинских магазинах также обусловлено проблемами с логистикой, ведь некоторые подъездные пути разрушены или до сих пор контролируются российскими войсками.Новости Украины - Сегодня, 17:02 135

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