На украинских рынках продают раннюю свёклу по сумашедшим ценам



«Стоит отметить, что в предыдущие годы сезон реализации ранних корнеплодов традиционно стартовал с конца мая, и к середине июня отпускные цены в данном сегменте стремительно снижались, на сегодняшний день ситуация прямо противоположная. Так, на данный момент отпускные цены на свеклу нового урожая в разы превышают прошлогодние, а предложения данного корнеплода на украинском рынке по-прежнему ограничено», — говорится в сообщении.



«Стоит отметить, что в предыдущие годы сезон реализации ранних корнеплодов традиционно стартовал с конца мая, и к середине июня отпускные цены в данном сегменте стремительно снижались, на сегодняшний день ситуация прямо противоположная. Так, на данный момент отпускные цены на свеклу нового урожая в разы превышают прошлогодние, а предложения данного корнеплода на украинском рынке по-прежнему ограничено», — говорится в сообщении.



«Основными производителями ранних овощей в Украине на сегодняшний день выступают западные области и Закарпатье, объёмы предложения ранних корнеплодов на рынке постепенно будут увеличиваться, но не такими темпами как в прошлом сезоне», — отметили эксперты.

